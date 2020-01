La GSMA publie une déclaration actualisée sur le coronavirus





La GSMA continue de surveiller et d'évaluer l'impact potentiel du Coronavirus sur ses salons MWC20 organisés chaque année à Barcelone, Shanghai et Los Angeles ainsi que sur les conférences régionales de la série Mobile 360. La GSMA confirme qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucun impact sur le salon MWC Barcelona et le prochain salon MWC Barcelona, du 24 au 27 février 2020, se déroulera comme prévu, sur tous les sites de Fira Gran Via, Fira Montjuïc et La Farga L'Hospitalet, notamment YoMo et Four Years From Now (4YFN). Plus précisément, des mesures sont déjà en place pour le MWC Barcelona 2020 et des mises à jour sont disponibles à l'adresse www.mwcbarcelona.com/about/news/.

L'OMS a convenu que l'épidémie satisfait désormais aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) et propose de publier des avis sous forme de recommandations temporaires. L'avis actualisé de l'OMS stipule que « les pays devraient mettre plus particulièrement l'accent sur la réduction des infections humaines, la prévention de la transmission secondaire et de la propagation internationale.... Le Comité ne fait état d'aucune restriction de voyage ou commerciale selon les informations disponibles actuellement ».

La GSMA incite à :

Suivre attentivement et respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), toutes les recommandations applicables du gouvernement chinois, toutes les recommandations des autorités sanitaires espagnoles et l'ensemble des recommandations et protocoles de police et de santé

Travailler avec Fira de Barcelona pour garantir suffisamment de produits de nettoyage sur tous les sites et mettre en oeuvre d'autres activités conformément aux recommandations de nos partenaires municipaux

Orienter les exposants qui ne sont pas en mesure de se rendre au MWC Barcelona (en faisant appel aux gestionnaires de compte de la GSMA ou à l'équipe d'aide à la clientèle) vers les entreprises et les services locaux qui pourraient être en mesure de répondre à leurs besoins sur place.

Les mesures que nous prévoyons de mettre en oeuvre au MWC comprendront, sans s'y limiter :

Un programme de nettoyage et de désinfection accru sur tous les points de contact multiples, par ex. les aires de restauration, les surfaces, les rampes, les toilettes, les entrées et sorties, les écrans tactiles publics, etc., ainsi qu'une bonne utilisation des outils et des produits de nettoyage et de désinfection

Un soutien médical accru sur place

Une campagne de sensibilisation grâce au partage d'informations et à la signalisation en ligne et dans le salon

Disponibilité d'outils de nettoyage et de désinfection à usage public

Une sensibilisation et une formation adressée à tout le personnel et aux partenaires sur les mesures de prévention individuelle standard, par ex. l'hygiène personnelle, la fréquence d'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection, etc.

Des conseils aux exposants sur l'application d'un nettoyage et d'une désinfection efficaces des stands, des bureaux ainsi que des conseils sur les mesures d'hygiène personnelle et les comportements préventifs courants

Les directives et conseils en matière de santé publique, de communication, adressés aux hôtels de Barcelone, aux services de transport publics et privés, aux restaurants et aux points de vente de restauration, aux petits commerces, etc.

Nous invitons vivement les exposants et les participants à appliquer les directives et protocoles appropriés, tel que le suggère l'OMS et d'autres autorités sanitaires, afin de contenir et d'atténuer toute propagation ultérieure du virus. Des conseils actualisés de l'OMS sont disponibles ici : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance et le tout dernier communiqué de presse publié par l'OMS est disponible ici : https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).

