LBC Tank Terminals gonfle la capacité du terminal de Rotterdam





LBC Tank Terminals a pris la décision finale d'investissement pour augmenter la capacité du terminal de Rotterdam-Botlek de 70 000 m3 supplémentaires, portant la capacité totale du terminal à 180 000 m3. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement pluriannuel visant à réaménager et à agrandir le site de Rotterdam. La capacité supplémentaire est destinée à servir le marché croissant du stockage et du transbordement de produits chimiques dans le port de Rotterdam.

Une partie du projet consistera à agrandir la nouvelle jetée en eau profonde avec deux postes d'amarrage supplémentaires. La jetée peut accueillir des navires jusqu'à 75 000 TPL avec un tirant d'eau maximum de 14,5 mètres.

Le projet devrait être finalisé d'ici le troisième trimestre 2021.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals, basée en Belgique, est un opérateur indépendant d'installations de stockage de liquides en vrac du secteur médian et en aval pour les produits chimiques, les huiles et les produits pétroliers raffinés. La société possède et exploite actuellement sept terminaux situés à Houston, Freeport, Baton Rouge, Anvers et Rotterdam, avec une capacité de stockage combinée de 2,5 millions de m³, qui desservent plus de 100 clients, incluant les principaux acteurs du marché.

Notre objectif est simple : nous voulons fournir à nos clients les solutions de stockage et de logistique les plus sûres, les plus fiables et les plus efficaces.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lbctt.com.

