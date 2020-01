Le premier ministre annonce la nomination de deux sénateurs





OTTAWA, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé Judith Keating et W. Brent Cotter comme sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants pour le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan.

Mme Keating, experte juridique et constitutionnelle, compte plus de 30 ans d'expérience au sein des hauts échelons de la fonction publique du Nouveau-Brunswick. Au fil de sa carrière, Mme Keating s'est employée à promouvoir l'égalité linguistique et la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle a notamment dirigé la rédaction de la Loi sur les langues officielles de la province et assumé la présidence du Comité provincial sur la vérité et la réconciliation. Son travail visant à promouvoir l'autonomisation des femmes dans le milieu juridique lui a valu différents prix, et elle participe activement à la vie de sa communauté.

M. Cotter est l'un des plus éminents juristes du Canada. Au cours de sa carrière, il a enseigné dans plusieurs universités à travers le pays et présidé des associations nationales vouées à l'amélioration du système juridique. M. Cotter a également occupé des postes à la haute direction du gouvernement de la Saskatchewan, où il a dirigé l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme des services destinés aux membres des Premières Nations et aux Métis reconnu à l'échelle nationale. Pour ses contributions à sa communauté et à sa profession, il a reçu de nombreux prix.

La nomination de Mme Keating et de M. Cotter a été recommandée par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat. Ils ont été choisis au moyen d'un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs soient indépendants, qu'ils reflètent la diversité canadienne et qu'ils soient en mesure de relever les nombreux défis et de saisir les nombreuses opportunités qui se présentent à notre pays.

Citation

« Judith Keating et W. Brent Cotter ont connu des carrières exceptionnelles au service de leur province. Leur dévouement à la diversité régionale, culturelle et linguistique du Canada feront d'eux d'importants porte-parole pour leurs communautés et aideront le Sénat à mieux servir tous les Canadiens. J'ai hâte de travailler avec eux dans le cadre de notre plan visant à rendre la vie plus abordable, à investir dans nos communautés et à assurer leur sécurité, à lutter contre les changements climatiques et à donner à chacun au Canada une chance réelle et équitable de réussir. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il y a eu 52 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre.

Le Comité est guidé dans ses recommandations par des critères qui sont publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par la gouverneure générale et convoqués au Sénat, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

Liens connexes

