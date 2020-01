Avis aux médias - La communauté anglophone fait front commun contre l'attaque sur nos droits scolaire





MONTRÉAL, le 31 janv., 2020 /CNW Telbec/ - Le comité directeur d'APPELE-Québec, l'Alliance pour la promotion de l'éducation publique de langue anglaise au Québec, vous invite à une conférence de presse au cours de laquelle un large éventail d'organisations et de leaders de la communauté d'expression anglaise réitéreront leur position ferme contre la Loi 40 - la Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires et ils proposerons un chemin pour sortir de cette impasse.

Jean-François Roberge, le ministre de l'éducation, menant la charge, il est clair que le gouvernement Coalition Avenir Québec entend poursuivre l'adoption de cette mesure législative contestée qui a pour but d'abolir nos commissions scolaires. De concert avec nos intervenants communautaires, nous maintenons que les Québécois de langue anglaise ont un droit constitutionnel de contrôler et de gérer nos écoles. Nous continuons résolument à opposer la Loi 40. En cette heure critique, notre communauté estime qu'il est grand temps de prendre publiquement position contre cette attaque visant nos droits.

Quand : Lundi le 3 février, à 11 hres



Où : Centre Communautaire et Aquatique de Côte Saint-Luc

5794 Parkhaven, Côte Saint-Luc, QC H4W 0A4

Seront présent à la conférence de presse : l'ancien ministre et député Geoffrey Kelley, président d'APPELE-Québec, la sénatrice à la retraite et journaliste réputée Joan Fraser et Kevin Shaar, avocat et père d'enfants inscrits au Western Quebec School Board. Des représentants du comité directeur seront également présents : Le comité est constitué du Quebec Community Groups Network, l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, la Fédération québécoise des associations foyers-écoles, English Parents' Committee Association, et des organismes de soutien.

APPELE-Québec, APPELE-Québec est une alliance Québécoise dont la mission est de promouvoir la pérennité des commissions scolaires anglophone gouvernées par des commissions scolaires élues démocratiquement par l'ensemble de la communauté anglophone. Notre alliance est composée de 16 organismes de soutien et de neuf groupes d'observateurs. Pour de plus amples renseignements, visitez www.appelequebec.org

