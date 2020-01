INVITÉE VEDETTE DU SALON DE L'AUTO DE TORONTO : LA SUPERCAR QUÉBÉCOISE FELINO cB7R





Tête d'affiche du plus important salon de l'auto du Canada, le constructeur indépendant de prestigieuses voitures sport haute performance FELINO présente son dernier modèle d'exception, la cB7R, au Canadian International AutoShow qui se déroule à Toronto du 14 au 23 février 2020.

Conçue par le pilote et champion canadien automobile Antoine Bessette, la cB7R a été mise au point et fabriquée sur mesure dans le Grand Montréal. Il s'agit d'une voiture ultra-sportive, aux performances redoutables, tout en étant construite pour la route. À l'instar de sa griffe féline, elle allie élégance, fougue et agilité.

Furtive et débridée, cette supercar au moteur V8 de 700 chevaux peut atteindre une vitesse de 345 km/h et passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Elle est dotée d'une boîte de six vitesses manuelle ou séquentielle (en option), selon l'usage prévu, sur route ou circuit. Un profil aérodynamique, du génie technologique et des caractéristiques adaptables aux goûts du client. Le siège en fibre de carbone est d'ailleurs moulé à la morphologie du conducteur. Tout pour offrir les sensations fortes d'une voiture de type formule, sur la piste comme à la ville. Offerte à partir de 360 000 $ CA, elle n'est produite qu'en édition limitée, à 10 exemplaires.

« J'ai toujours carburé à la technologie de pointe, déclare Antoine Bessette. Il a fallu plusieurs années de recherche et de développement avant de mettre au point pour la route un véhicule d'une telle puissance. Nous avons repensé chacune des composantes pour offrir à la fois les fonctionnalités et l'expérience d'une voiture sportive de performance haut de gamme. »

La FELINO est plus qu'une voiture. C'est une expérience unique de concept personnalisé, incluant une liste d'option exhaustive. Chaque voiture est créée de concert avec l'acheteur. L'équipe de FELINO offre ensuite un accompagnement sur mesure à ses clients.

Rappelons que FELINO a été créé en 2010 par le pilote automobile pour donner libre cours à ses deux passions : celles de la course automobile et des innovations technologiques. Destinés à un public niche de collectionneurs mordus de sport automobile, deux prototypes ont d'abord été présentés en 2014 au Salon international de l'Auto de Montréal, avant que quelques exemplaires ne soient produits en 2017. FELINO s'affaire actuellement à la création de la dernière évolution de supercars FELINO, la cB7?, qui sera la plus performante de ses modèles et sera disponible d'ici la fin de l'année.

À propos de FELINO

Créé en 2010 par l'homme d'affaires et champion automobile canadien Antoine Bessette, FELINO est un constructeur de voitures de type supercar établi dans le Grand Montréal. Ciblant une clientèle niche de passionnés de conduite sportive, l'entreprise rivalise sur la scène internationale avec les plus prestigieux constructeurs de voitures ultra-sportives.

