Vidéotron décroche une place au palmarès des meilleurs employeurs de Montréal





MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Portée par l'immense talent de ses employés, Vidéotron figure parmi le palmarès des meilleurs employeurs de Montréal pour l'année 2020 dévoilé par Mediacorp. Cette distinction témoigne bien des mesures qui sont mises en place par Vidéotron pour offrir les conditions de travail les plus avantageuses et les plus innovantes.

Encore une fois, le palmarès met en évidence les employeurs de Montréal dotés de programmes de ressources humaines remarquables ainsi que de politiques avant-gardistes en milieu de travail.

« Je suis très fier que Vidéotron se mérite pour une deuxième année consécutive cette importante distinction. Cette reconnaissance est une preuve que les meilleurs employés inspirent les meilleurs employeurs ! », a souligné Jean François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Pour sa part, Vidéotron s'est démarquée pour les possibilités et les avantages offerts en termes de conciliation famille-travail notamment concernant les congés de maternité et le service de garde offert sur place. De plus, les galas où les succès de chacun sont soulignés, tout comme l'importance accordée à la santé et au bien-être des employés en offrant un espace d'entrainement sur place et des cours variés, sont aussi des éléments qui ont permis à Vidéotron de se démarquer.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 30 septembre 2019, Vidéotron comptait 1 545 200 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 443 500. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 724 300 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 288 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 052 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

