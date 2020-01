Les employés et retraités de la Banque Nationale remettent un don de près de 3,4 millions de dollars à Centraide United Way





MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Pour cette 42e édition de la campagne de collecte de fonds au profit de Centraide United Way, les employés et retraités de la Banque Nationale remettent un don de près de 3,4 millions de dollars.

Faits saillants

Plus de 22 millions de dollars ont été remis au cours des sept dernières années.

Le don est composé des contributions de milliers d'employés et retraités de la Banque Nationale à travers le Canada et d'un don institutionnel.

et d'un don institutionnel. L'équipe de la campagne Centraide United Way de la Banque Nationale a pu compter sur l'appui de quatre cogouverneurs :

Martin Gagnon , premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine, coprésident et cochef de la direction, Financière Banque Nationale

Paolo Pizzuto , premier vice-président, Particuliers

Patrice Roy , vice-président, Solutions de paiements, trésorerie et services internationaux

Jean-François Babin, Banque Nationale

Citation

« D'un bout à l'autre du pays, nos équipes partagent un objectif clair : avoir un impact positif tangible dans la vie des gens. C'est une grande fierté, année après année, de se dépasser pour redonner à la communauté », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Centraide United Way fait un travail incroyable pour améliorer le bien-être des collectivités en situation précaire et c'est pourquoi il est essentiel pour nous de les appuyer. »

Lien connexe

www.centraide.ca

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 281 milliards de dollars au 31 octobre 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

