Invitation aux médias - « LE BAPE en direct sur Facebook »

L'entité Atkins de SNC-Lavalin a obtenu une prolongation de cinq ans de son rôle d'architecte-ingénieur pour ITER, le projet international d'énergie de fusion nucléaire. Ce rôle consiste à assurer la supervision de la conception et de la...

Hydro-Québec et l'Université du Texas à Austin sont heureux d'annoncer la signature d'une entente en vue du transfert à Hydro-Québec de brevets issus des travaux conjoints de John B. Goodenough, professeur à l'Université du Texas à Austin et lauréat...