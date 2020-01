HEC Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Hydro-Québec créent une nouvelle certification en éthique et conformité





MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - HEC Montréal annonce la création d'une nouvelle certification en éthique et conformité, de concert avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et Hydro-Québec, membres fondateurs du programme, ainsi que le cabinet d'avocats Osler à titre de partenaire. La certification est destinée aux professionnels et gestionnaires qu'ils proviennent d'entreprises privées ou du secteur public.

La nouvelle certification est composée de quatre modules d'enseignement d'une durée de deux jours chacun et d'une journée de simulation finale. Elle vise à fournir des outils pour mettre en oeuvre et gérer les questions d'éthique et de conformité dans les organisations publiques et privées, en plus de favoriser le partage des meilleures pratiques dans ces domaines et de construire une communauté pour mettre en lien les professionnels intéressés par ces questions dans les organisations québécoises.

L'École des dirigeants de HEC Montréal agit à titre de partenaire académique de la certification dont la direction est sous la responsabilité de Ginette Depelteau, experte en éthique et conformité, ainsi que des professeurs Jacques Lemay, directeur du département de Finance de HEC Montréal, et Stéphane Rousseau, titulaire de la Chaire en gouvernance et droit des affaires à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Le programme commencera le 3 juin par une conférence intitulée « Éthique, confiance et succès en affaires » présentée par monsieur Emmanuel Lulin, directeur général de l'éthique chez L'Oréal, qui agira également comme parrain de la première cohorte. Les quatre modules de cours conduisant à l'obtention d'une certification universitaire de haut niveau permettront aux étudiants d'aborder des thèmes comme le cadre réglementaire, qu'il soit international, national ou sectoriel, l'importance du sujet éthique et conformité dans la création de valeur pour l'entreprise et les actionnaires, le leadership organisationnel, l'élaboration d'un programme de conformité, le cadre légal des appels d'offres dans le secteur public, la cybersécurité et la protection des données personnelles, ou encore la prévention de la corruption et du harcèlement.

L'élaboration et la mise en oeuvre de la certification sont chapeautées par l'École des dirigeants HEC Montréal, dont la mission première est de développer des talents et des entreprises et d'avoir un impact positif sur l'économie.

« Il est important d'outiller nos entreprises et nos organisations à l'égard de la conformité, elles qui évoluent dans un environnement de plus en plus complexe et mondialisé », précise Ginette Depelteau, directrice du programme.

« Nous sommes heureux de nous associer à Hydro-Québec et à HEC Montréal pour la création de ce nouveau programme taillé sur mesure pour les professionnels de l'éthique et de la conformité, affirme Kim Thomassin, première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces experts jouent un rôle important au sein des entreprises et des organisations. C'est pourquoi il est pertinent de valoriser ce métier en croissance, de le mettre en lumière et de contribuer à son développement. »

« Nous sommes très heureux de collaborer à cette nouvelle certification qui contribuera à mieux outiller les gestionnaires et à rendre nos organisations encore plus sensibles en matière d'éthique et de conformité », mentionne Pierre Gagnon, vice-président exécutif - Affaires corporatives et juridiques et chef de la gouvernance à Hydro-Québec.

Il s'agit de la première certification de ce type offerte en français au Canada. Une offre qui tombe à point à l'heure où les sujets associés à l'éthique et la conformité sont de plus en plus au coeur des préoccupations des entreprises privées comme des institutions publiques, pour qui le besoin de connaissances et de formations dans le domaine est devenu incontournable.

