Merz Aesthetics présente des données au Congrès mondial 2020 de l'IMCAS





Merz, un leader mondial de l'esthétique médicale, a annoncé aujourd'hui que les données sur la gamme de produits de Merz Aesthetics, dont Belotero®, Cellfina® et Radiesse® feront l'objet de présentations orales et d'affiches lors du Congrès mondial 2020 de l'International Master Course on Aging Science (IMCAS), qui se tiendra du 30 janvier au 1er février 2020 à Paris, en France.

"Ce congrès offre à Merz Aesthetics une plateforme pour non seulement encourager l'éducation et la formation continue, mais aussi pour engager des conversations réfléchies avec l'industrie tout en établissant des liens avec les médecins esthétiques et les autres leaders de l'industrie du monde entier, " a déclaré Bob Rhatigan, PDG de Merz Aesthetics. " Nous sommes reconnaissants que notre héritage et notre innovation dans ce domaine nous permettent de nous associer à des experts en esthétique médicale de renommée mondiale, pour partager la recherche sur le portefeuille diversifié de produits de Merz Aesthetics lors du congrès mondial de l'IMCAS. "

En plus des présentations par affiches énumérées ci-dessous, Merz Aesthetics sponsorise l'événement du symposium " Rajeunissement facial : séances interactives pour améliorer vos compétences en matière d'injection ", qui aura lieu le samedi 1er février à 10h30 - 12h30, salle Amphi Bleu. La séance sera ouverte par Bob Rhatigan, PDG de Merz Aesthetics, et comprendra des informations sur le traitement par quatre conférenciers experts internationaux :

Dr. Tatjana Pavicic - Dermatologue, Allemagne

Dr. Kate Goldie - Médecin esthétique, Royaume-Uni

Prof. Yana Yutskovskaya - Dermatologue, Russie

Dr. Jani van Loghem - Médecin esthétique, Pays-Bas

Présentations orales

Présentations indépendantes comprenant des données sur le portefeuille de Merz Aesthetics :

Les nouveautés en matière de traitements mini-invasifs

Mise à jour sur les remplisseurs dermiques (99921) - Kate Goldie, MBChB - R-U. Jeudi 30 janvier, 17h54 - 18h06, Amphi Bleu - Niveau 2

Remodelage du corps et cellulite

Cellulite et laxité de la peau (93276). Doris Hexsel, dermatologue - Brésil. Jeudi 30 janvier, 10h30 - 10h42, Amphi Bleu - Niveau 2

Mise à jour sur le traitement de la cellulite : comment traiter efficacement les fossettes, le relâchement et le volume (98147)1. Gabriela Casabona, DM- Espagne. Jeudi 30 janvier, 11h18 - 11h30, Amphi Bleu - Niveau 2

Remplisseurs biostimulants

Biostimulateurs : comment la dilution/diffusion interfère avec le résultat (93391). Gabriela Casabona, DM- Espagne. Samedi 1er février, 16h30 - 16h42, Salle 143 - Niveau 1

Présentations par affiches électroniques

Les affiches électroniques pourront être consultées dans la Zone d'affichage au niveau 2à partir de jeudi, 30 janvier jusqu'au samedi 1er février 2020.

Distribution d'un gel volumisant d'acide hyaluronique réticulé à matrice polydensifiée cohésive dans un modèle de peau humaine ex vivo. Christina Wollenburg, Jeanette Simon, Dr. Kay Marquardt, Dr. Thomas Hengl - tous de Merz Pharmaceuticals GmbH, Allemagne.

Les microsphères d'hydroxylapatite de calcium permettent de structurer des réseaux de collagène non organisés, ce qui rend la peau plus attrayante. Gabriela Casabona, DM- Espagne. Dr Bartosch Nowag, Daniela Schäfer, Davide Greco, Dr Thomas Hengl - tous de Merz Pharmaceuticals GmbH, Allemagne.

BOCOUTURE®, une étape importante

Cette année, Merz célèbre également le dixième anniversaire de BOCOUTURE® (incobotulinumtoxine A) en Europe. La toxine botulique fait partie du portefeuille de Merz Aesthetics et a été approuvée dans 15 pays européens au cours des dix dernières années. Un stand sur le thème " BOCOUTURE® - 10 ans d'une neurotoxine unique en son genre " avec le Dr Thomas Rappl sera spécialement installé le vendredi 31 janvier, à 16h00, au stand N° P251.

