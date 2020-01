La première application de services bancaires mobiles au Canada fête ses 10 ans





L'anniversaire marque une décennie d'innovation en matière de services bancaires mobiles au Canada

TORONTO, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Joyeux anniversaire à nos services bancaires mobiles! Cela fera dix ans le 2 février 2020 que la Banque CIBC est devenue la première grande institution financière canadienne à offrir une application de services bancaires mobiles à ses clients. Depuis, nous avons révolutionné la façon dont les Canadiens effectuent leurs opérations bancaires en leur offrant la possibilité de payer des factures, d'ouvrir un compte et même d'envoyer de l'argent à l'étranger grâce à leur téléphone intelligent.

« La Banque CIBC est fière de souligner le dixième anniversaire de la première application de services bancaires mobiles au Canada, marquant la première fois où les Canadiens avaient la possibilité d'effectuer leurs opérations bancaires lors de leurs déplacements au moyen de leur téléphone intelligent, n'importe où, a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques et directs, Banque CIBC. Le paysage numérique a grandement évolué au cours de la dernière décennie, alors qu'une innovation en matière de services bancaires mobiles ouvrait la voie à une autre. »

Voici quelques solutions innovatrices introduites par la Banque CIBC depuis 2010 :

2011 : première application de services de courtage mobile, permettant aux clients de négocier plus facilement en déplacement.

première application de services de courtage mobile, permettant aux clients de négocier plus facilement en déplacement. 2013 : accès à la première solution de service de dépôt électronique et de services mobiles aux entreprises à l'intention des propriétaires d'entreprise, et présentation aux clients de fonctions pour les téléphones Android.

accès à la première solution de service de dépôt électronique et de services mobiles aux entreprises à l'intention des propriétaires d'entreprise, et présentation aux clients de fonctions pour les téléphones Android. 2014 : lancement de la toute première fonction de télésaisie des dépôts par l'entremise de Dépôt électronique CIBC.

lancement de la toute première fonction de télésaisie des dépôts par l'entremise de Dépôt électronique CIBC. 2015 : première application de services bancaires mobiles offerte sur Apple Watch, et présentation des Virements de fonds mondial grâce à une application mobile ou un service bancaire en ligne.

première application de services bancaires mobiles offerte sur Apple Watch, et présentation des Virements de fonds mondial grâce à une application mobile ou un service bancaire en ligne. 2016 : première fonctionnalité d'ouverture de compte numérique, permettant aux clients de numériser leur permis de conduire et leurs chèques pour ouvrir un compte bancaire.

première fonctionnalité d'ouverture de compte numérique, permettant aux clients de numériser leur permis de conduire et leurs chèques pour ouvrir un compte bancaire. 2017 : à la suite de l'introduction d'Android Pay, la Banque CIBC devient la première institution financière au Canada à offrir les trois principales options de paiement mobile. Et, au cours de la même année, la Banque CIBC devient la première grande banque canadienne à offrir une évaluation du crédit sans frais mobile à ses clients au moyen de ses services mobiles.

à la suite de l'introduction d'Android Pay, la Banque CIBC devient la première institution financière au à offrir les trois principales options de paiement mobile. Et, au cours de la même année, la Banque CIBC devient la première grande banque canadienne à offrir une évaluation du crédit sans frais mobile à ses clients au moyen de ses services mobiles. 2019 : La Banque CIBC est la première banque à offrir à ses clients la possibilité de remplacer une carte perdue ou volée au moyen de services numériques ou mobiles et d'utiliser cette nouvelle carte immédiatement par l'entremise de leur portefeuille mobile avant même son arrivée.

L'anniversaire du lancement des services bancaires mobiles de la Banque CIBC s'inscrit dans la lignée des améliorations numériques récemment mises en oeuvre. On peut penser notamment à la capacité de verrouiller ou de déverrouiller une carte de crédit, de recevoir des avis des opérations effectuées sur votre carte en temps réel, d'activer une carte instantanément ainsi que de faire un remplacement de carte endommagée en ligne ou avec l'application bancaire mobile.

« Nous avons connu une décennie palpitante au cours de laquelle nous avons introduit un plus grand nombre de solutions novatrices améliorant la façon dont les Canadiens effectuent leurs opérations bancaires qu'à tout autre moment de notre histoire, a expliqué M. Pira. Nous sommes déterminés à proposer des solutions numériques de pointe visant à faciliter les opérations bancaires de nos clients au moment et à l'endroit qui leur convient, et à les aider à réaliser leurs ambitions. »

En 2019, la CIBC a été nommée meilleur fournisseur de services bancaires numériques en Amérique du Nord par Global Finance, s'est classée en tête pour la satisfaction de la clientèle envers les applications mobiles de carte de crédit au Canada selon une étude de J.D. Power et a obtenu la meilleure note générale pour la fonctionnalité des services bancaires mobiles parmi les plus grandes banques de détail du Canada selon le rapport The Forrester Banking WaveTM du 2e trimestre de 2019, qui évalue les applications mobiles canadiennes.

