ACRELEC GROUP SAS SE FÉLICITE DE LA PRISE DE PARTICIPATION MAJEURE DE GLORY LTD DANS SES ACTIVITÉS





Glory Global Solutions (International) Ltd, filiale en propriété exclusive de GLORY Ltd. [TYO:6457], a annoncé son intention de prise de participation majeure dans Acrelec Group SAS, leader dans le domaine des solutions libre-service interactives pour les secteurs de la restauration rapide et de la grande distribution.

Basée à Saint-Thibault-des-Vignes en France et implantée dans 14 autres pays, Acrelec se concentre sur le développement d'expériences axées sur le client au moyen de bornes libre-service, d'affichage dynamique, ainsi que de solutions de collecte de commandes passées en ligne. En plus de solutions en magasin, l'entreprise propose des solutions d'automatisation de l'ensemble du processus, portant notamment sur l'analyse des données de l'Internet des objets, les SVI, l'évaluation visuelle, l'intégration de données externes et l'application de règles générées par Intelligence artificielle pour encourager l'optimisation des cuisines et des processus pour le secteur de la restauration rapide.

Ayant à son actif plus de 40 000 équipements installés dans plus de 70 pays, Acrelec compte parmi ses clients beaucoup de grandes enseignes mondiales de la restauration et de la grande distribution. « Nous travaillons avec l'équipe d'Acrelec depuis plusieurs années maintenant, et cette relation nous a fait prendre conscience de la concordance qui existe entre nos cultures et nos ambitions, ainsi qu'au niveau des solutions complémentaires que nous commercialisons », a déclaré Akihiro Harada, Chief Executive Officer de Glory Global Solutions, au sujet de cette prise de participation. « Nous constatons un désir croissant de la part du consommateur de mieux contrôler ses achats en magasin et ses expériences de restauration. Acrelec apporte justement ce contrôle au consommateur, en lui offrant des solutions de libre-service qui sont adaptées tant sur le plan personnel que contextuel. Notre prise de participation dans Acrelec aidera l'entreprise à accélérer le rythme de ses innovations pour tirer parti de cette tendance. Nous travaillerons également ensemble pour continuer d'offrir au client un choix de paiement, notamment par l'intégration des solutions d'automatisation du traitement des espèces de Glory afin d'élargir la gamme d'options de paiement des consommateurs qui utilisent les bornes de commande et de paiement automatiques d'Acrelec. »

Motozumi Miwa, Président de GLORY Ltd, a déclaré : « Notre investissement dans Acrelec est une étape de plus dans l'exécution de la vision à long terme de Glory pour 2028. Le succès d'Acrelec dans le domaine des bornes libre-service, des solutions de Click & Collect, d'optimisation du service drive, ainsi que son expertise en matière d'IoT et d'intelligence artificielle, correspondent parfaitement à la stratégie de diversification et de croissance de Glory. »

« La prise de participation par Glory nous apporte l'impulsion nécessaire pour passer au prochain stade de notre développement et elle représente une formidable opportunité tant pour nos clients que pour toute notre équipe. Après de nombreuses années d'efforts continus pour répondre aux besoins numériques en magasin, nous sommes prêts à conduire le déploiement de nos solutions innovantes « smart-store » de nouvelle génération. Notre matériel sophistiqué et de haute qualité bénéficiera d'une suite complète de logiciels d'IA innovants qui augmentent les revenus et optimisent le service », a déclaré Jacques Mangeot, Co-CEO d'Acrelec.

Co-CEO Jalel Souissi indique « Cet investissement est une solide approbation de notre stratégie commerciale. Nous savons que le partenariat avec le très respecté Groupe Glory sera rassurante pour nos Clients d'exception et de renommée mondiale. Ces derniers peuvent être certains qu'Acrelec continuera de les servir avec passion, dévouement et innovation continue. L'approche de Glory concernant cet investissement est également une opportunité fantastique pour les membres de notre équipe, qui expérimenteront de nouvelles expériences et de nouveaux projets tout en continuant à vivre les valeurs d'agilité, de proximité client et d'innovation du Groupe Acrelec qui nous ont fait réussir. »

La prise de participation de Glory dans Acrelec est soumise à l'examen des représentants du personnel d'Acrelec et des autorités de la concurrence concernées.

À propos d'ACRELEC

Acrelec est une société de technologie internationale axée sur la réinvention de l'expérience client pour des enseignes de la restauration et de la grande distribution. S'appuyant sur plusieurs décennies d'expertise et de savoir-faire dans les logiciels, le hardware et les services, nous développons et intégrons de nouvelles plateformes qui accroissent l'engagement du client, optimisent l'efficacité et améliorent les opérations.

Nos 900 salariés à travers le monde collaborent avec nos clients et partenaires pour concevoir, créer et construire les plus grands magasins intelligents au monde. Jamais satisfaits du statu quo, notre passion est de fournir des innovations radicales propices aux résultats commerciaux.

À propos de GLORY

En tant que leader mondial de solutions technologiques de traitement des espèces, nous fournissons aux secteurs de la finance, de la vente au détail, des caisses centrales et des loisirs la confiance nécessaire pour leur assurer la protection de leurs espèces, dans une démarche constante de consolidation des activités.

Nos technologies d'automatisation du traitement des espèces et nos services d'ingénierie des procédés aident les entreprises dans plus d'une centaine de pays à optimiser le traitement, le mouvement et la gestion des espèces. Tout en couvrant le monde entier, nous tissons des liens personnels avec chacun de nos clients pour veiller à répondre aux difficultés et aux objectifs qui lui sont propres, en vue d'accroître le rendement du personnel, de réduire les frais de fonctionnement et de faciliter une expérience client plus gratifiante.

Employant plus de 10 000 professionnels à travers le monde et disposant de sites de R&D et de production dans le monde entier, GLORY s'appuie sur un riche passé de plus de 100 ans tourné vers le client et porté par les technologies.

Pour de plus amples informations, visitez www.glory-global.com ou suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/glory_global.

