SolidCAD annonce un nouveau commandant en chef, Marcus Tateishi.





TORONTO, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseil d'administration de SolidCAD, le plus grand partenaire Autodesk Platinum du Canada et fournisseur de technologie et de services professionnels, annonce la nomination de Marcus Tateishi comme nouveau président de l'entreprise.

Marcus n'est pas étranger à l'activité d'Autodesk ayant travaillé avec SolidCAD en tant que « Senior Partner Manager » chez Autodesk pendant plus de 14 ans. Dans son rôle de « Partner Manager » chez Autodesk, Marcus a développé une relation solide avec toute l'équipe SolidCAD et connaît très bien les procédures internes, les processus de vente et les objectifs stratégiques de l'organisation. Aussitôt qu'il prend en charge ses responsabilités de président, Marcus se concentrera sur la génération de revenus, de rentabilité et de productivité accrus dans les processus de conception client.

"C'est une période passionnante pour notre entreprise et nos partenaires", déclare Marcus Tateishi. "Je suis ravi de prendre le rôle de président. Depuis 25 ans, SolidCAD soutient les clients canadiens dans l'industrie du design et au cours des 14 dernières années, j'ai vu l'entreprise, nos employés et nos clients connaître une croissance incroyable. Nous sommes devenus le leadeur incontesté en fournissant Autodesk, Bluebeam et une foule d'autres solutions technologiques au marché canadien du design. J'ai hâte de diriger cette équipe dynamique à l'aube de notre prochain chapitre. Nous continuerons à fournir d'excellents produits et services en aidant nos clients à concevoir, construire et fabriquer un monde plus connecté et durable".

Michael Kugan, qui a fondé SolidCAD en 1996 et qui a été président de la société jusqu'à présent, quittera ses fonctions et assumera le poste de directeur corporatif à compter du 1er février 2020. Michael travaillera en étroite collaboration avec Marcus pour garantir que sa transition vers la présidence se déroule sans heurts.

"Au cours des années où Marcus a été « Senior Partner Manager » directeur principal des partenaires avec Autodesk, il a longtemps été considéré comme un membre de l'équipe SolidCAD et une ressource précieuse", déclare Michael Kugan, "Grâce à sa familiarité avec notre marque et à ses relations solides avec nos employés, Marcus a été un partenaire idéal pour SolidCAD, ce qui contribuera à maintenir la culture de notre entreprise, nos bases solides et notre dévouement au succès de nos clients. Son expertise et ses connaissances dans l'industrie de la technologie, et en particulier Autodesk, nous apporteront une nouvelle perspective qui aidera nos clients à fournir de meilleurs résultats de productivité grâce à la collaboration. Nous sommes ravis de l'accueillir officiellement au sein de la famille SolidCAD."

Michael Kugan, Marcus Tateishi et Alexandre Laporte, vice-président des ventes, siègeront au conseil d'administration de SolidCAD. L'organisation se concentrera sur une croissance continue grâce à ses services de qualité, ses formations et son soutien à l'industrie technologique.

À propos de SolidCAD

Depuis 25 ans, SolidCAD opère comme le plus grand fournisseur de technologies et de services professionnels au Canada. SolidCAD offre le plus haut niveau de service, un soutien d'expert et une large gamme de services et de produits professionnels personnalisés, notamment les produits Autodesk, mais sans s'y limiter. Nous offrons également les produits Bluebeam, CTC Software, Chaos Group, Matterport, Lumion et Accruent.

SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil et le secteur manufacturier. Nous nous engageons à fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour maximiser le retour sur leur investissement technologique.

