TomaGold annonce la signature d'une lettre d'intention contraignante pour la vente de sa participation dans la propriété Sidace Lake à Pacton Gold

MONTRÉAL, 31 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'une lettre d'intention contraignante (la « lettre d'intention ») pour la vente de sa participation de 39,5 % dans la propriété Sidace Lake à Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF) (« Pacton »). Selon les termes de la lettre d'intention, qui sera formalisée par une entente définitive à conclure entre les parties, Pacton doit payer et émettre ce qui suit à TomaGold :



Dès l'approbation finale de la transaction par la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), Pacton paiera 250 000 $ et émettra 10 000 000 d'actions ordinaires à TomaGold ;

»), Pacton paiera 250 000 $ et émettra 10 000 000 d'actions ordinaires à TomaGold ; Dans les six mois suivant l'approbation du TSXV, Pacton paiera 250 000 $ et émettra pour 800 000 $ d'actions ordinaires à TomaGold à un prix par action égal au plus élevé des deux montants suivants : 0,16 $ ou le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur 5 jours des actions de Pacton précédant immédiatement la date d'émission; et

Suite au dépôt par Pacton d'un rapport technique sur la propriété Sidace Lake, conformément au Règlement 43-101, indiquant une estimation des ressources aurifères de 750 000 onces d'or ou plus, Pacton émettra 4 166 666 actions ordinaires à TomaGold.

TomaGold doit recevoir l'approbation écrite de Newmont Corporation pour la transaction avec Pacton avant de conclure l'entente définitive.

« Il s'agit d'une excellente transaction pour TomaGold et Pacton, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Grâce à cette transaction, nous détiendrons des actions d'une société à fort potentiel de croissance, alors que Pacton pourra renforcer sa position dans le camp minier aurifère de Red Lake avec un actif minier de haute qualité à proximité de son projet Red Lake Gold. »

TomaGold paiera des honoraires d'intermédiation de 5 % sur les paiements en espèces et les actions ordinaires qu'elle recevra de la transaction, à Bay Capital Markets.

La transaction, y compris les honoraires d'intermédiation, est sujette à l'approbation écrite de Newmont Corporation, la signature d'une entente définitive et l'approbation des autorités réglementaires. Toutes les parties à la transaction traitent à distance entre elles. Toutes les actions ordinaires devant être émises seront assujetties à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour après la date de clôture.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Newmont Corporation et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac-à-l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

