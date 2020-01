/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cybersécurité : une industrie en plein essor à Montréal - Expansion de la plus grande équipe de pirates informatiques éthiques au Québec/





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Ici comme ailleurs, les entreprises se retrouvent face à un défi de taille : assurer leur sécurité numérique alors que les fuites de données et les failles informatiques sont de plus en plus fréquentes. Dans ce contexte, Montréal International et Investissement Québec invitent les médias, le vendredi 31 janvier dès 11 heures, à une conférence de presse annonçant l'expansion d'une entreprise spécialisée en cybersécurité, qui mise sur la plus grande équipe de pirates informatiques éthiques au Québec pour rester à l'affût des dernières pratiques et avancées technologiques.

Experte en évaluation des risques et en gestion des menaces informatiques, cette entreprise détecte les brèches et les failles des organisations afin de les aider à améliorer leur sécurité numérique.

Cette annonce se fera dans le cadre du Forum sur les échanges internationaux au coeur de la croissance économique, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en collaboration avec Montréal International et Investissement Québec.

Serez-vous des nôtres? RSVP avant le 30 janvier : iverge@tactconseil.ca

Quoi : Annonce - expansion majeure dans le domaine de la cybersécurité

Où : Palais des congrès de Montréal, Salle 516E

1001, Place Jean Paul Riopelle

Quand : vendredi 31 janvier, 11 heures

Qui :

Stéphane Paquet , président-directeur général, Montréal International

, président-directeur général, Montréal International Hubert Bolduc , président, Investissement Québec International

, président, Investissement Québec International Luc Rabouin , maire de l'arrondissement du Plateau- Mont-Royal , membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial, ainsi que du design

maire de l'arrondissement du Plateau- , membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial, ainsi que du design Un pirate informatique reconnu à travers le monde

SOURCE Montréal International

Communiqué envoyé le 31 janvier 2020 à 06:30 et diffusé par :