Persistent Systems annonce un chiffre d'affaires de 129,43 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, soit une croissance de 3,1 % en glissement trimestriel





PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 31 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Résumé des nouvelles

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de l'entreprise pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2019, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Principaux résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 décembre 2019



T3 exercice 2020 Croissance en

glissement trimestriel Chiffre d'affaires (en millions USD) 129,43 3,1 % Chiffre d'affaires (en millions INR) 9 227,29 4,3 % EBITDA (en millions INR) 1 234,31 1,5 % Bénéfice avant impôts (en millions INR) 1 139,75 -1,4 % Bénéfice après impôts (en millions INR) 879,26 2,2 %

Le conseil d'administration, lors de son assemblée conclue le 30 janvier 2020, a déclaré un acompte sur dividende de 9 ? (roupies indiennes ou INR) par action sur la valeur nominale de 10 ? pour l'exercice 2019-2020.

« Ce trimestre, nous avons assisté à la validation de notre nouvelle stratégie de mise sur le marché, en commençant par les activités de banque, services financiers et assurance (BFSI selon l'anglais) avec notre plus grosse transaction du trimestre. En concevant et en fournissant une mosaïque numérique composable pour toutes nos catégories industrielles et technologiques, nous accélérons le temps de création de valeur pour nos clients et augmentons l'agilité commerciale. Au coeur de cette stratégie se niche l'alliance de l'expertise approfondie de Persistent en matière d'industrie et de solutions avec un écosystème de partenaires flexible et ouvert, adapté à chaque client. Notre approche à l'échelle des boutiques et nos capacités sans commune mesure amenuisent radicalement deux défis essentiels auxquels les entreprises sont confrontées dans leur processus de transformation en une entreprise numérique moderne : la complexité du choix et l'intégration. »

- Christopher O'Connor, président-directeur général de Persistent Systems

« Dans l'unité des services technologiques (TSU), nous avons constaté une croissance à long terme dans les secteurs des BFSI, des soins de santé et des sciences du vivant et des éditeurs de logiciels, ainsi qu'une croissance uniforme chez nos 20 principaux clients. »

- Sandeep Kalra, directeur exécutif et président de l'unité des services technologiques chez Persistent Systems

Principales réussites du trimestre

Banque, services financiers et assurances

Principales avancées en termes de clientèle

Développement d'une plate-forme intelligente de nouvelle génération basée sur un robot qui améliore l'expérience des applications de banque de détail et des prêts au logement pour l'une des plus grandes banques, basée aux États-Unis

Développement d'adaptateurs d'intégration basés sur Salesforce et développement d'applications pour le compte d'une institution financière basée aux États-Unis

Un soutien essentiel a été apporté au processus de certification d'accès amélioré et d'expérience utilisateur de la gestion de l'identité pour l'une des plus grandes banques des États-Unis

Développement d'outils indispensables au premier fournisseur européen de logiciels bancaires pour son principal logiciel bancaire

Mise en oeuvre d'une solution de noyau bancaire numérique basée sur le cloud pour le compte d'une grande banque privée de la région Asie-Pacifique

Mise en oeuvre et développement d'une application rapide nécessitant peu de code et basée sur la plate-forme Outsystems pour le compte d'une grande compagnie d'assurances générales indienne

Des avancées importantes en matière de partenariats

L'entreprise a été reconnue comme partenaire-conseil avancé d'Amazon Web Services (AWS) pour les données et l'analyse, ainsi que pour l'IdO

Elle a été reconnue comme partenaire privilégié pour les solutions bancaires numériques

Soins de santé et sciences du vivant

Création d'une méthodologie, d'un modèle et d'une feuille de route, destinés à la simplification du portefeuille des applications, pour le compte de l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde

Prise en charge complète de l'ingénierie, des essais, de l'administration du système et du soutien opérationnel d'un plan sanitaire émanant d'une organisation du maintien de la santé (HMO) de premier plan aux États-Unis

Secteur industriel

Migration d'une solution « axée sur un seul outil » vers une plate-forme collaborative d'ingénierie des systèmes pour un grand groupe aérospatial européen

Déploiement de nouveaux droits, assurant la mise en conformité d'une multinationale française de distribution de matériel électrique

Implémentation dans toute l'entreprise du logiciel ELM (gestion de la durée de vie de l'ingénierie) d'IBM pour le compte d'un constructeur européen de véhicules lourds

Modernisation de la plate-forme de monétisation des API pour un grand opérateur de télécommunications basé aux États-Unis

Éditeurs de logiciels (ISV) & secteurs verticaux émergents

Implémentation d'Einstein Analytics, une solution d'IA basée sur Salesforce, qui remplace l'ancien outil de communication des données d'un grand prestataire de services de greffe de cheveux et de restauration capillaire

Implémentation d'une solution de mise en réseau définie par les logiciels et de virtualisation des fonctions réseau pour le compte d'un grand opérateur de télécommunications en Malaisie

Le département d'ingénierie des produits s'engage à construire une plate-forme d'apprentissage et d'amélioration des résultats basée sur l'IA pour l'une des principales startups indiennes de formation en ligne

Éléments à souligner

Nouvelles solutions

Reconnaissances

Premier éditeur de logiciels au monde à recevoir la certification #ISO 14064-1:2018

Lauréat pour l'Amérique latine du défi Call for Code 2019 d'IBM Developer

L'entreprise a reçu le prix « BEST 2019 » de l'Association of Talent Development (ATD)

Réussites obtenues par les clients

Autres points à souligner

Persistent Systems

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions, qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, tous secteurs d'activité et toutes régions du monde confondus.

www.persistent.com

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux énoncés prospectifs, veuillez visiter www.persistent.com/FLCS



Contacts pour les médias

Ken Montgomery

Persistent Systems (États-Unis)

+1-213-500-8355

ken_montgomery@persistent.com

Pulkit Grover

Persistent Systems (Inde)

+91-86696-70068

pulkit_grover@persistent.com

Saviera Barretto

Archetype

+91-84249-17719

saviera.barretto@archetype.co

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 21:57 et diffusé par :