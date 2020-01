DXC Technology nomme Chris Drumgoole au poste de directeur des systèmes d'information





DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui que Chris Drumgoole avait été nommé vice-président exécutif et directeur des systèmes d'information.

Chris Drumgoole, qui avait assumé précédemment les fonctions de directeur des services d'information chez GE, relèvera de Mike Salvino, président-directeur général de DXC. La nomination de Chris Drumgoole représente la septième adjonction à l'équipe de direction de Mike Salvino depuis sa prise de fonction comme PDG en septembre dernier.

Chris Drumgoole assumera la direction de la stratégie et des opérations informatiques mondiales de DXC, afin de permettre à la société de répondre, en les dépassant, aux besoins technologiques de ses clients. Il dirigera une équipe chargée de gérer les opérations technologiques de DXC, d'intégrer et de rationaliser les systèmes et de mettre en oeuvre de nouvelles compétences numériques avec comme objectif d'améliorer les performances et l'efficacité. Son équipe assurera également la sécurité et la stabilité de l'infrastructure informatique mondiale de DXC.

« Nous sommes très heureux d'adjoindre un membre apportant l'expérience et les capacités de Chris », a déclaré Mike Salvino. « En assumant ses fonctions de DSI, Chris déploiera les mêmes compétences de base que DXC offre à ses clients. Pour ce faire, il présentera les avantages d'une stratégie ciblée basée sur la pile technologique marketing de DXC : l'impact qu'elle peut avoir sur les clients, les employés et sur l'exécution opérationnelle ».

Chris Drumgoole a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des technologies numériques et de l'information, avec à son actif un important travail technologique pour le gouvernement américain.

En tant que DSI chez GE, Chris Drumgoole a dirigé les opérations technologiques mondiales de l'entreprise, notamment les applications, l'infrastructure et les services partagés associés. Avant d'assumer ses fonctions de DSI, il avait occupé le poste de directeur de la technologie.

Chris Drumgoole a rejoint GE en venant de Verizon, où il a occupé le poste de directeur d'exploitation de la filiale Terremark de Verizon, fournisseur de services Cloud, d'hébergement et de centres de données. Il avait rejoint Verizon après l'acquisition de Terremark, où il faisait partie de l'équipe de direction.

« Je me réjouis de faire partie d'une équipe acquise à la cause des technologies numériques et pouvant apporter des gains de performance, d'efficacité et de sécurité à DXC et à ses clients », a déclaré Chris Drumgoole. « J'espère transformer nos opérations informatiques en une étude de cas pour tout ce que les perspectives stratégiques et l'innovation permettront d'accomplir dans toute la pile technologique ».

Chris Drumgoole siège au conseil d'administration de PetSmart, en tant que membre du comité d'audit ; au conseil consultatif du College of Engineering & Computing de la Florida International University ; et au conseil d'administration de l'ONUG, un forum pour les chefs d'entreprise informatiques qui s'intéressent à l'échange d'idées et à l'application de meilleures pratiques pour les technologies ouvertes.

Il est diplômé en systèmes d'information de gestion (SIG), Pace University de New York. Chris Drumgoole habite à Miami et il est bénévole à Year Up, qui propose du mentorat et des offres d'emploi aux jeunes des zones urbaines pour leur permettre de réaliser tout leur potentiel.

