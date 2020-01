Avis aux médias - Bibliothèque d'Ahuntsic - Inauguration





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite des rénovations réalisées à la bibliothèque d'Ahuntsic et de l'installation du plus imposant système de tri automatisé et de retour en libre-service du réseau montréalais, la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif, Émilie Thuillier et l'équipe de la bibliothèque, convient les représentant(e)s des médias à l'inauguration de ces nouveaux locaux. L'événement aura lieu en présence la conseillère de ville du district d'Ahuntsic et membre du comité exécutif, Nathalie Goulet, du directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal, Ivan Filion, et de nombreux invité(e)s.

Date : Le samedi 1er février 2020



Heure : 11 h 15



Lieu : bibliothèque d'Ahuntsic, située au 10300, rue Lajeunesse, rez-de-chaussée

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 18:55 et diffusé par :