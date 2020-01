Un technicien en équipement lourd d'Équipement SMS reçoit un prix prestigieux pour le Canada





ACHESON, Alberta, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chez Équipement SMS, notre vision est d'être le principal fournisseur d'équipement et de solutions pour nos clients. Aussi, c'est avec grande fierté que nous annonçons que l'Association des distributeurs d'équipement AED a décerné à Clayton Kennon d'Équipement SMS le nouveau Prix du technicien certifié pour la première fois au Canada.



La Fondation AED est fière de rendre hommage au travail et à l'engagement de techniciens comme Clayton en lui décernant le prix du technicien de l'année 2019 » déclare Jason Blake, vice-président exécutif et chef de l'exploitation de la Fondation AED. « Nous tenons à remercier Équipement SMS de sa participation à cette première édition, et nous poursuivrons le développement de cette reconnaissance dans l'avenir. »

«?Clayton est un leader, un mentor et une référence pour nos techniciens?», souligne Larry Gouthro, directeur général d'Équipement SMS. «?Il prend soin des nouveaux employés et s'assure qu'ils vont dans la bonne direction. Il fait en sorte qu'ils se sentent comme faisant partie de l'équipe. Nous pouvons toujours compter sur Clayton dans les situations difficiles ou lorsque l'on fait face à un délai serré. Son dévouement est contagieux.?» Et quand il s'agit du marché en croissance constante des véhicules autonomes, Kennon ne fait pas qu'utiliser son expertise pour en faire l'entretien. «?Je contribue à leur construction?», affirme-t-il.

La remise du Prix de l'AED décerné au technicien certifié de l'année souligne le service de première classe offert par Équipement SMS. Nous remercions la Fondation AED pour cette reconnaissance et exprimons notre gratitude à nos techniciens qui offrent un service de haute qualité à nos clients.

Pour en apprendre davantage sur Clayton Kennon et le prix AED : https://www.smsequipment.com/fr-ca/news-resources/press-releases/2020/un-technicien-en-equipement-lourd-d-equipement-sms-recoit-un-prix-prestigieux-pour-le-canada/

À propos d'AED

Créée en 1919, l'Association des distributeurs d'équipement (AED) est une association professionnelle internationale basée à Schaumburg, en Illinois, qui représente plus de 800 distributeurs d'équipement de construction, de fabricants et de fournisseurs de service. Les membres de l'AED peuvent vendre, faire l'entretien et la location d'équipement lourd et léger aux marchés de la construction, des mines, de l'agriculture et de la foresterie, des agrégats, des moteurs et de l'industrie. Fondée en 1991 et dirigée par les membres de l'AED, la Fondation de l'AED a pour mandat la formation professionnelle et le perfectionnement de la main-d'oeuvre dans l'industrie. Cela comprend l'accréditation des programmes collégiaux de technologie de l'équipement diesel.

La Fondation de l'AED améliore la réussite des entreprises membres en favorisant un apprentissage permanent, en offrant des possibilités de formation pour les employés d'aujourd'hui et en améliorant la disponibilité et la qualité des employés de l'industrie de l'équipement à l'avenir.

À propos d'Équipement SMS

Équipement SMS est le partenaire de marques de renommée mondiale, y compris Komatsu, par la vente d'équipement et la prestation de services aux industries de la construction, des mines, des forêts et aux services publics grâce à un réseau de plus de 35 succursales partout au Canada, en Alaska et en Mongolie. Équipement SMS fait la promotion de technologies de pointe pour les équipements qui permettent de créer des communautés, des infrastructures et de développer les ressources de manière plus efficace et écologique. Pour en apprendre davantage, visitez www.smsequipment.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b473fab-8825-4441-b213-45e03852c063.

