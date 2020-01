Un groupe interprofessionnel propose un modèle fondé sur le RGPD pour assurer la conformité des technologies publicitaires





LONDRES, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Anonos®, principal fournisseur de technologies de protection et de transmission des données, Acxiom® , la base de données et de technologie destinée aux meilleurs professionnels du marketing du monde, et l' Information Accountability Foundation (IAF) , la première cellule de réflexion mondiale sur la politique de l'information, ont annoncé aujourd'hui la création d'un groupe de travail « 5th Cookie » voué à soutenir l'étude de l'utilisation des garanties organisationnelles et techniques recommandées dans le RGPD afin d'améliorer le respect des principes de responsabilité et d'éthique dans tout l'écosystème des enchères en temps réel (real-time bidding, RTB) du domaine des technologies publicitaires (adtechs selon le terme anglais).

L'ICO a publié en juin 2019 un rapport mettant en lumière le manque de respect des exigences du RGPD en matière de protection des données de la part du secteur des RTB. Suite à ce rapport de l'ICO, deux options principales ont été proposées pour résoudre le problème lié aux adtechs :

l'approche de la plateforme fermée (souvent appelée « jardin clos » ou « walled garden ») telle que proposée par Google ;

une proposition soumise par l'Internet Advertising Bureau (IAB) du Royaume-Uni, impliquant principalement l'amélioration et le renforcement des modalités contractuelles.

Si ces options apparaissent valables, les membres fondateurs du groupe de travail « 5th Cookie » estiment qu'une troisième voie, axée sur un modèle coopératif démocratisé, devrait également être mise à l'étude. Les participants du groupe de travail sont convaincus que toute prise de décision favorisant l'une ou l'autre des options proposées ci-dessus doit être le résultat d'une décision réfléchie après évaluation des avantages de chacune d'elles, avec prise en compte et évaluation d'un modèle orienté sur le RGPD.

Gary LaFever, PDG et directeur juridique chez Anonos, a déclaré : "Dans le RGPD, la pseudonymisation est recommandée en tant que garantie technique. La pseudonymisation ? dont on trouve la première définition juridique au niveau de l'UE dans le RGPD, avec un renforcement des normes par rapport aux pratiques antérieures ? est un nouveau mécanisme de pointe qui améliore considérablement la protection de la vie privée et qui, associée à une évaluation adéquate des intérêts légitimes, pourrait étendre les utilisations potentielles des données personnelles au-delà de celles se basant uniquement sur le consentement. À plus d'une douzaine d'endroits, le RGPD met en lien la pseudonymisation avec des avantages expressément prévus par la loi. Dans le cadre du RGPD, la pseudonymisation est une norme juridique établie grâce à laquelle toutes les parties sont 'gagnantes' du fait de l'équilibre entre protection des données et innovation. Le modèle du '5th Cookie' inclut la pseudonymisation et la protection des données conformes au RGPD par essence et par défaut afin de soutenir le traitement des intérêts légitimes conforme au RGPD en complément aux consentements. »

Le Dr. Sachiko Scheuing, agent européen de la protection de la vie privée chez Acxiom, a indiqué : « Le fait d'élargir les options des walled gardens et des solutions orientées sur les contrats avec les techniques de micro-segmentation basées sur la pseudonymisation conforme au RGPD concorde par essence avec les principes énoncés par Acxiom dans le cadre de son éthique des données. Le modèle '5th Cookie' pourrait offrir aux consommateurs une meilleure protection de la vie privée tout en permettant aux marques de réaliser un marketing efficace. Acxiom s'engage à contribuer à garantir les flux de données au niveau des technologies publicitaires dans le respect de la législation et vise une utilisation éthique permettant aux données d'être exploitées pour garantir à la fois une valeur maximale aux marques et la protection de la vie privée aux consommateurs. »

Martin Abrams, responsable Stratégie à l'Information Accountability Foundation (IAF), a précisé : « Nous avons de plus en plus l'impression que l'observation, bien qu'indispensable au fonctionnement de nombreuses applications, nous échappe, créant ainsi de nouvelles menaces pour les individus et la société. Avec le modèle '5th Cookie', les responsables politiques disposent d'une métaphore permettant de faire la différence entre les fondements requis pour un marketing ciblé réglementaire des produits et des services et des processus de communication persuasive inadéquats et potentiellement toxiques. Dans le monde actuel axé sur les données, il est nécessaire de mettre en oeuvre de nouvelles mesures techniques, en parallèle avec des politiques limpides, pour établir l'équilibre entre l'innovation en matière de données et la garantie de la totalité des droits individuels. Il ne suffit plus de donner son consentement. Cet objectif peut être atteint en assumant une 'responsabilité démontrable' grâce à des garanties techniques documentées et vérifiables que les régulateurs peuvent utiliser pour contrôler la conformité. »

Le modèle du « 5th Cookie » montre clairement que le traitement des technologies publicitaires basé sur l'intérêt légitime est possible. Ainsi, toute personne attachée à gérer les données de manière éthique, des plus petits acteurs aux plus grandes marques, peut jouer un rôle dans le marketing numérique. Les personnes concernées pourraient être contactées par les publicitaires en tant que membres de petits groupes évolutifs dynamiques appelés micro-segments. Chaque micro-segment représenterait les individus inclus dans le groupe et, sur la base de leurs caractéristiques individuelles, les sujets pourraient faire partie de plusieurs micro-segments. La composition des micro-segments évoluerait de manière dynamique pour refléter les individus, en fonction des caractéristiques spécifiées en lien avec le micro-segment.

Les publicitaires pourraient contacter des groupes de personnes représentant les segments qui les intéressent. Néanmoins, les sujets seraient approchés en tant que membres du groupe et non en tant qu'individus. Il appartiendrait alors à chaque sujet de se manifester et de s'identifier s'il souhaite répondre à une offre. Il est essentiel que les sujets puissent, à tout moment, choisir de ne pas être inclus dans d'autres activités de marketing et de sensibilisation basées sur des micro-segments.

Déroulement en trois étapes :

La première étape consiste à donner son consentement à la collecte de données. Les sujets peuvent approuver le traitement de trois différentes catégories de données :

les données communiquées,



les données déduites ou dérivées,



les données observées.

La deuxième étape englobe le traitement des données en utilisant le traitement basé sur l'intérêt légitime grâce à la pseudonymisation RGPD et à la protection des données par essence et par défaut pour créer des micro-segments alloués de manière dynamique.

La troisième étape implique de contacter les consommateurs en tant que membres de micro-segments.

Le groupe de travail « 5th Cookie » publiera de plus amples détails au sujet de l'initiative « 5th Cookie » dans les prochaines semaines. Les personnes désireuses de participer au groupe de travail peuvent faire parvenir leurs coordonnées à : questions@5thcookie.com

Pour davantage d'informations, rendez-vous sur https://www.5thCookie.com

À propos d'Anonos :

Anonos permet l'analyse légale, l'IA et l'apprentissage automatique préservant à 100 % la précision des données tout en élargissant les possibilités afin de partager et de combiner les données. La technologie de pseudonymisation et de protection des données par essence et par défaut d'Anonos résout les conflits entre la protection des droits des individus et la réalisation des objectifs commerciaux et sociaux visant à utiliser, partager, combiner et relier les données de manière légale. Les Variant Twins® brevetés d'Anonos permettent le partage, la collaboration et l'analyse des données personnelles grâce à l'application, sous l'angle technologique, de politiques dynamiques et précises de confidentialité, de sécurité et de protection des données conformément au RGPD, au CCPA et à d'autres réglementations en constante évolution relatives à la confidentialité des données. https://www.anonos.com

À propos d'Acxiom :

Acxiom fournit une base de données et de technologie destinée aux meilleurs spécialistes marketing du monde. Avec Acxiom, le marketing basé sur les personnes est possible partout, grâce à une approche simple et ouverte de la connexion des systèmes et des données qui permet des expériences clients harmonieuses et un meilleur retour sur investissement. En sa qualité de leader de l'utilisation des données d'identité et éthiques depuis plus de 50 ans, Acxiom aide des milliers de clients et de partenaires dans le monde entier à collaborer pour créer un monde dans lequel le marketing se veut toujours pertinent. Acxiom est une marque déposée d'Acxiom LLC. https://www.acxiom.com/

À propos de Martin Abrams :

Martin Abrams, responsable Stratégie de l'Information Accountability Foundation (IAF), bénéficie de 35 ans d'expérience en qualité d'innovateur en matière de politique de l'information et des consommateurs. La collaboration multipartite a joué un rôle majeur pour Abrams dans l'élaboration de solutions pratiques face aux dilemmes de la politique de l'information. Ses derniers travaux ont porté sur la gouvernance du big data et le respect de la confidentialité grâce à une gestion démontrable des données. Ses travaux se retrouvent souvent dans les nouvelles lois et les documents réglementaires de juridictions d'Asie, d'Europe et des Amériques. Il a été l'un des principaux conseillers de quatre conférences internationales des commissaires à la protection des données et de la confidentialité. Profondément impliqué dans l'élaboration des règles de l'APEC sur la protection transfrontalière des données, il a également participé au groupe de travail de l'OCDE sur la sécurité de l'information et la vie privée. Abrams poursuit ses recherches de solutions pratiques permettant de garantir des innovations axées sur l'information dans le respect de la dignité de la personne. http://informationaccountability.org/executive-director/

