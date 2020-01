Placements Empire Vie Inc. annonce une révision à la baisse du niveau de risque du Portefeuille de croissance modérée Emblème Empire Vie





TORONTO, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Placements Empire Vie Inc. a annoncé une révision à la baisse du niveau de risque du Portefeuille de croissance modérée Emblème Empire Vie de « faible à moyen » à « faible ».

L'Empire Vie examine le niveau de risque de chaque fonds au moins tous les ans, ainsi que lorsqu'un fonds subit une modification importante. Ce changement découle de la révision annuelle. Il ne résulte pas d'une modification apportée aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion du fonds.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,1 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance?Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie. Suivez Placements Empire Vie sur Twitter @EmpireLifeInv ou visitez le www.placementsempirevie.ca pour obtenir plus d'information.

Un placement dans un fonds de placement peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Le versement des distributions n'est pas garanti et peut fluctuer. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Cette communication ne doit pas être interprétée comme un appel public à l'épargne visant la vente ou la sollicitation d'une offre d'acheter des titres. Une telle offre ne peut être effectuée que par voie de prospectus ou d'une autre notice d'offre pertinente. Il est important de lire attentivement le prospectus ou la notice d'offre avant d'investir. Ce communiqué est fourni à titre informatif seulement. Les investisseurs devraient communiquer avec leur conseiller en sécurité financière pour connaître les détails et les facteurs de risque relatifs aux stratégies spécifiques et aux différents produits de placement.

