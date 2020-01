Soutien aux gens à risque de devenir sans-abri à Lethbridge





LETHBRIDGE, AB, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Les gouvernements de l'Alberta et du Canada fourniront de nouveaux logements avec services de soutien sur place à des personnes risquant de devenir des sans-abris à Lethbridge.

Cet ensemble, qui offre des logements avec services de soutien, aidera des personnes ayant des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale et d'autres défis sociaux et physiques.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l'Alberta verseront conjointement 11 millions de dollars pour la construction de 42 logements dans le cadre de l'entente bilatérale Canada-Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

Alberta Seniors and Housing, le ministère responsable des aînés et du logement en Alberta, soutiendra l'aménagement de l'ensemble, tandis qu'Alberta Community and Social Services, le ministère responsable des services communautaires et sociaux, offrira du soutien social sur place.

Les travaux de planification et de conception sont en cours, et la construction débutera plus tard cette année. La Lethbridge Housing Authority, organisme de gestion de l'habitation, exploitera l'ensemble. Ce projet créera environ 80 emplois.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à apporter de l'aide aux personnes en difficulté. C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans ce projet à Lethbridge. Ces nouveaux logements avec services de soutien offrent bien plus qu'un endroit sûr et stable où vivre, car les résidents auront accès sur place à des services sociaux essentiels. Ils auront donc aussi les outils nécessaires pour se bâtir une vie meilleure. » -- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Un logement sûr avec services de soutien est essentiel pour les personnes à risque. Nous sommes fiers d'investir dans cet important projet pour Lethbridge et nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral, de la Ville de Lethbridge et d'autres partenaires du milieu communautaire. » -- L'honorable Josephone Pon, ministre responsable des aînés et du logement en Alberta

« Nous sommes déterminés à aider les Albertains vulnérables à briser le cycle de l'itinérance afin de leur offrir des possibilités d'inclusion, de stabilité et de participation au sein de leurs collectivités. Je suis heureux que nous puissions soutenir cet ensemble. » -- L'honorable Rajan Sawhney, ministre responsable des services communautaires et sociaux en Alberta

« Nous savons tous que les Autochtones en milieu urbain sont largement surreprésentés dans les données sur l'itinérance et qu'ils représentent un pourcentage important des personnes sans abri en Alberta, tout comme à Lethbridge d'ailleurs. Je suis ravi de voir cet aménagement qui contribuera à réduire ces chiffres et à endiguer la vague d'autres problèmes sociaux découlant de l'itinérance. » -- L'honorable Rick Wilson, ministre responsable des relations avec les Autochtones en Alberta

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement de l'Alberta d'accorder la priorité au logement abordable pour les résidents de Lethbridge qui en ont besoin. Nous pouvons maintenant commencer à aller de l'avant de façon concrète tout en nous attaquant aux graves problèmes sociaux dans notre ville. » -- Chris Spearman, maire de Lethbridge

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère responsable des aînés et du logement en Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Il collabore avec les aînés, leurs familles, les aidants naturels, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le http://www.seniors-housing.gov.ab.ca (en anglais seulement).

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 16:26 et diffusé par :