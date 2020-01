Inauguration de l'Espace Mieux-Être Québecor au Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que la Fondation Charles-Bruneau a inauguré, un peu plus tôt aujourd'hui, l'Espace Mieux-Être Québecor, au Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine. Ces nouvelles installations permettent désormais de développer des soins et des services novateurs et personnalisés à la réalité des patients en hémato-oncologie pédiatrique.

L'Espace Mieux-Être Québecor comprend une cuisine fonctionnelle, un gymnase de deux sections pour la réadaptation de même qu'un salon pour les parents, à proximité des services cliniques pour assurer la sécurité des patients.

La Fondation Charles-Bruneau est heureuse de reconnaître ainsi le généreux engagement de 2,5 M$ de Québecor qui lui permet de poursuivre son importante mission auprès des enfants atteints de cancer au Québec.

Le fondateur et porte-parole de la Fondation, Monsieur Pierre Bruneau, était sur place en compagnie du président et chef de la direction de Québecor, Monsieur Pierre Karl Péladeau, ainsi que la présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine, Madame Caroline Barbir.

« Quel bonheur pour la Fondation Charles-Bruneau d'avoir eu l'occasion, aujourd'hui, de reconnaître la générosité et l'apport significatif de Québecor dans le domaine du cancer pédiatrique?! Au nom de la Fondation, je tiens à remercier très sincèrement Québecor, qui nous soutient depuis les tout débuts dans ce rêve d'une enfance sans cancer. Tout comme la Fondation Charles-Bruneau, Québecor, c'est une histoire de famille. Lorsque cette entreprise s'implique auprès d'une cause, elle le fait avec coeur et se dévoue afin d'assurer son rayonnement. Je suis fier de voir le nom de Québecor orner les murs du Centre de cancérologie Charles-Bruneau », a mentionné Pierre Bruneau.

« Je tiens à remercier du fond du coeur les généreux donateurs qui aident ainsi nos jeunes patients à continuer à s'épanouir en nos murs malgré la maladie », a déclaré Madame Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine.

« Année après année, c'est toute la grande famille de Québecor qui s'implique auprès de la Fondation Charles-Bruneau pour contribuer à la recherche en oncologie pédiatrique et à l'amélioration des soins offerts. Les besoins en santé sont grands et en tant qu'entreprise, nous avons cette responsabilité de nous impliquer. Nous sommes donc heureux de nous retrouver ici aujourd'hui pour l'ouverture de ce nouvel espace qui permettra aux jeunes patients de se sentir un peu plus comme à la maison. Voilà qui démontre encore une fois le travail admirable des équipes de la Fondation et du CHU Sainte-Justine », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Le cancer pédiatrique au Québec

Presque chaque jour, un enfant reçoit un diagnostic de cancer au Québec

Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans

Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Cette année, la Fondation Charles-Bruneau souligne ses 30 ans d'implication dans le domaine du cancer pédiatrique. Depuis ses débuts, elle a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. Suite à des investissements de plus de 40 M$, la Fondation Charles-Bruneau est fière d'être désormais présente au sein des 4 centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. D'ici 2022, elle s'est engagée à financer divers travaux de recherche innovants à hauteur de 26 M$, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

