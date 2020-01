DEPUIS SON ACQUISITION PAR HGRÉGOIRE, CANDIAC TOYOTA VOIT SES VENTES AU DÉTAIL AUGMENTER DE 43 %





À peine plus d'un an après l'acquisition de Candiac Toyota, HGrégoire annonce que les ventes au détail de sa toute première succursale de véhicules neufs Toyota a augmenté à raison de 43 %, affichant la plus forte croissance en 2019 parmi toutes les concessions de la bannière Toyota au Québec.

Il s'agit d'un heureux constat pour HGrégoire qui mise sur la situation stratégique de ce fleuron de la Rive-Sud pour réaliser un projet de grande envergure représentant un investissement de 43 millions de dollars sur deux ans. La bannière compte en effet construire deux nouveaux bâtiments sur le site, soit un tout nouveau point de vente HGrégoire de véhicules d'occasion et un second immeuble ultra moderne et spacieux qui remplacera les locaux actuels de Candiac Toyota. En 2021, lorsque les travaux seront achevés, les résidents de la Rive-Sud trouveront, côte à côte, toute la gamme de voitures neuves Toyota ainsi qu'un choix inégalé de voitures d'occasion, dans des complexes parfaitement aménagés.

Pour l'heure, le résultat impressionnant des ventes de Candiac Toyota est sans doute attribuable aux multiples nouveautés mises en place par HGrégoire. Retenons, entre autres, les solutions de financement sur mesure, le programme « Nous achetons notre auto » qui permet aux clients de vendre leur véhicule, sans obligation d'achat, et de toucher le chèque le jour même, ainsi que le nouveau service d'essai routier à domicile, qui offre au client la possibilité de tester un véhicule à partir de chez lui, lui évitant un déplacement.

« Nous sommes ravis de voir que nos initiatives pour redéfinir l'expérience client portent leurs fruits, déclare John Hairabedian, président de HGrégoire. Nous nous efforçons d'offrir des prestations multiservices cinq étoiles, que ce soit en ligne ou en personne, avant, pendant ou après la vente, et les résultats reflètent notre démarche. »

« Je suis vraiment fier de notre équipe, stimulée comme jamais, affirme Sébastien Boisvert, directeur général de Candiac Toyota. Depuis notre intégration à la bannière HGrégoire, nous disposons de plus d'outils pour répondre efficacement et de façon innovante aux besoins de notre clientèle. Cela fait le bonheur de mes associés aux ventes comme celui de nos clients. »

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1 000 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand choix de véhicules d'occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréate du prix Choix du consommateur pour la 14e année consécutive, l'entreprise familiale compte maintenant 22 mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au Québec et 8 en Floride. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs des voitures de qualité aux meilleurs prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur le parcours distinctif de l'entreprise, visitez www.hgregoire.com.

