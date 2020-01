Libelium intègre des projets IdO personnalisés et des services de conseil à son modèle économique





Libelium, une société espagnole du secteur de l'IdO, poursuit son évolution de fabricant de hardware dans le but de devenir un intégrateur système. Sur un marché technologique dans lequel la demande pour des solutions professionnelles devient de plus en plus intense, Libelium se concentre sur une évolution stratégique afin d'offrir une gamme exhaustive de solutions technologiques IdO spécialisées dans les applications verticales et créant des projets IdO sur mesure afin d'optimiser la compétitivité industrielle.

Alicia Asín, PDG de Libelium, déclare: "Le marché évolue vers des projets qui nécessitent une technologie de plus en plus spécifique, précise et de haute qualité. C'est pour cette raison que nous redirigeons toute notre expérience et toutes nos connaissances de fabricant vers des conseils stratégiques afin d'offrir à nos clients les solutions qu'ils demandent, soit avec des produits de notre catalogue ou avec l'ajout de produits tiers."

Cela est rendu possible grâce au vaste écosystème de partenaires que Libelium a mis au point depuis le lancement de The IoT Marketplace en tant que point de convergence pour plus de 150 solutions "prêtes à l'emploi", dont du hardware, des logiciels et de la connectivité nuagique.

The IoT Marketplace évolue à présent en tant que "configurateur rapide" facilitant la recherche de solutions IdO spécifiques pour des applications diverses. La nouvelle mouture de la plateforme répond aux exigences de chaque utilisateur à la recherche de kits "tout inclus" composés de dispositifs, de connectivité et de logiciels, avec visualisation et analyse des données. La classification des solutions permet aux utilisateurs de rechercher les meilleurs kits dans six catégories et 22 sous-catégories, avec en prime la possibilité de rechercher des kits selon six options de connectivité.

En outre, Libelium ajoute du hardware de tiers à son portefeuille de produits. L'objectif est d'accélérer l'adoption de l'IdO pour les projets industriels nécessitant les dernières technologies dotées de la meilleure connectivité et plateforme nuagique possible.

"Une grande attention est portée à l'intelligence des données et, pourtant, peu de ressources sont consacrées à la véritable connaissance du hardware, duquel proviennent les données", déclare Alicia Asín. "Le fait de savoir quels dispositifs et quelle connectivité sont appropriés pour un projet donné permet d'éviter les erreurs de conception dès la phase initiale. En tant qu'intégrateur système, nous avons une énorme responsabilité d'informer les acteurs du marché en offrant une gamme complète de services de conseil requis pour que l'IdO devienne réalité".

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 15:05 et diffusé par :