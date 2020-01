Nouveaux logements abordables pour les habitants de Kelowna





KELOWNA, BC, le 30 janv. 2020 /CNW/ - La Province offrira près de 250 nouveaux logements locatifs abordables aux résidents de la région de Kelowna, grâce à la mise en chantier de deux ensembles locatifs et à l'achèvement d'un complexe de maisons en rangée dans lequel des familles viennent d'emménager

Un immeuble de quatre étages situé au 1060 Cawston Avenue, dont la construction a débuté récemment, offrira 40 logements locatifs abordables à des occupants à revenu faible ou moyen, qu'il s'agisse de personnes seules, de couples, de familles ou de femmes avec des enfants. Les partenaires du projet sont la Province, la Ville de Kelowna et la NOW Canada Society. Le gouvernement du Canada, grâce à la Stratégie nationale sur le logement (SNL), procure un financement partiel. La SNL accorde la priorité aux Canadiens les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les Autochtones, les aînés, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Les loyers mensuels devraient varier entre 375 $ pour un studio et environ 1 835 $ pour un logement de trois chambres.

Les travaux de construction de l'immeuble The Carrington sont également en cours, afin d'offrir 186 nouveaux logements locatifs à des personnes à revenu moyen. La Province, par l'entremise du HousingHub de BC Housing, s'associe à Highstreet Ventures pour offrir des logements à consommation énergétique nette zéro à des personnes à revenu moyen dont le salaire annuel se situe entre 50 000 $ et 100 000 $. Les loyers mensuels prévus pour les studios et les logements d'une et de deux chambres vont d'environ 1 210 $ à 1 590 $. Situé au 2200 Majoros Road, à West Kelowna, l'ensemble comprendra trois immeubles d'appartements de quatre étages.

La Province s'est également associée à la Ville de Kelowna et à la Society of Hope pour construire 21 logements locatifs abordables au 165 Celano Crescent. Les familles ont emménagé dans leur nouveau logement en novembre 2019, et tous les logements sont maintenant entièrement occupés. Les loyers mensuels de l'ensemble, baptisé Providence Boulevard, sont de 915 $ pour les maisons en rangée de deux chambres et de 1 100 $ pour celles de trois chambres.

Ces ensembles font partie des quelque 22 000 logements neufs, dont près de 1 200 à Kelowna, qui sont achevés ou en construction dans la province dans le cadre du plan de logement Homes for B.C.

La création de logements abordables est une priorité que se partagent le gouvernement provincial et le caucus du Parti vert de la Colombie-Britannique et qui figure à l'accord de confiance et de soutien conclu entre eux.

« Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Kelowna, et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Le projet de la NOW Canada Society au 1060 Cawston met aussi l'accent sur le logement pour les femmes et les enfants, un groupe cible clé identifié par la Stratégie nationale sur le logement. Ces 40 nouveaux logements contribueront à accroître la capacité de logement abordable dans cette collectivité, qui en a bien besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Les gens méritent un logement sûr et sécuritaire, mais même les personnes à revenu moyen, comme les enseignants et les propriétaires de petites entreprises, ont du mal à trouver un logement abordable à Kelowna. Grâce à ces nouveaux logements, les gens - des jeunes familles aux aînés - pourront demeurer dans leur collectivité, près de leurs amis et de leur famille. » - L'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Compte tenu du taux d'inoccupation des logements locatifs et des coûts à Kelowna, bien des gens ont de la difficulté à payer les loyers du marché en raison de l'offre et de la demande. C'est pourquoi ces aménagements sont si importants. Ils viennent accroître le nombre de logements de type intermédiaire pour lesquels il y a pénurie, comme l'indiquait l'analyse des besoins en matière de logement effectuée par la Ville en 2017. » - Colin Basran, maire de Kelowna

« NOW Canada est ravie de s'associer à tous les ordres de gouvernement pour construire davantage de logements abordables pour les résidents de Kelowna. Il s'agit là d'une autre étape pour régler la pénurie de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste dans notre région. » - Liz Talbott, directrice générale, NOW Canada Society

« Highstreet est heureuse que des logements abordables aient obtenu le niveau 4 du BC Energy Step Code, 12 ans avant que la Province ne l'exige. Nous montrons au secteur que nous pouvons construire des logements communautaires durables à un coût raisonnable de 185 $ du pied carré. Nous sommes heureux de voir que la Province soutient le logement abordable. » - Scott Butler, président, Highstreet Ventures

« Notre Société est très heureuse de s'associer à BC Housing et à la Ville de Kelowna pour offrir des logements abordables de qualité aux familles de travailleurs. Cet ensemble est un exemple de la façon dont nous bâtissons des collectivités plus fortes à Kelowna. » - Luke Stack, directeur général, Society of Hope

1060 Cawston Avenue, Kelowna

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, investit 3,9 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, une initiative de la Stratégie nationale sur le logement.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, investit 3,9 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, une initiative de la Stratégie nationale sur le logement.

La Province a versé 4,8 millions de dollars à la NOW Canada Society pour l'achat du terrain. La Province versera également 4 millions de dollars par l'entremise du Community Housing Fund et 8,6 millions de dollars pour le financement de la construction. On estime qu'elle contribuera aussi au fonds d'exploitation à hauteur d'environ 204 000 $ par an.



La Ville de Kelowna contribuera à la réduction des droits d'aménagement à hauteur d'environ 33 000 $.

contribuera à la réduction des droits d'aménagement à hauteur d'environ 33 000 $. The Carrington, 2200 Majoros Road, West Kelowna

La Province, par l'entremise du HousingHub de BC Housing, verse 39 millions de dollars à Highstreet Ventures afin de financer la construction.

Providence Boulevard, 165 Celano Crescent, Kelowna

La Province a fourni une subvention de 4,7 millions de dollars et financé la construction à hauteur de 4 millions de dollars.



La Ville de Kelowna a fourni le terrain, d'une valeur de 750 000 $.

a fourni le terrain, d'une valeur de 750 000 $. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Près de 1 200 nouveaux logements ont été achevés ou sont en construction à Kelowna grâce aux investissements provinciaux :

grâce aux investissements provinciaux : Community Housing Fund : 73 logements locatifs abordables pour personnes seules, familles et aînés à revenu faible, modeste ou moyen.



Indigenous Housing Fund : 66 logements locatifs abordables pour Autochtones ( Kelowna et Westbank ).

et ).

Women's Transition Housing Fund : Environ 48 logements de transition et logements abordables permanents.



Supportive Housing Fund : 49 logements avec services de soutien pour personnes sans abri.



Programme Rapid Response to Homelessness : 147 logements avec services de soutien achevés et 50 logements en cours d'aménagement pour personnes sans abri.



HousingHub : 566 logements locatifs pour personnes à revenu moyen.



Fonds de soutien à l'abordabilité (Deepening Affordability Fund) : 89 logements locatifs abordables pour familles.



Logements pour étudiants : 220 logements (Université de la Colombie-Britannique à Okanagan).

