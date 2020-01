La crise des antimicrobiens : de nouveaux antibiotiques pourraient éviter 230 000 décès par an





Des études cliniques récentes sont présentées lors d'un symposium international organisé par la Fondazione Internazionale Menarini

L'Organisation mondiale de la santé met en garde : il faut investir davantage et dès à présent dans la recherche pour éviter des conséquences catastrophiques pour la santé publique

FLORENCE, Italie, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le lancement de nouveaux antibiotiques permettrait de réduire le nombre de décès liés aux superbactéries en les faisant passer de 50-55 % à 10-15 %. Si ces nouveaux antibiotiques étaient utilisés, un tiers des vies seraient sauvées et plus de 230 000 décès seraient évités à l'échelle mondiale par an, dont 11 000 ne serait-ce qu'en Europe.

Les récentes études cliniques présentées lors du symposium international organisé par la Fondazione Internazionale Menarini à Gênes, où des experts de premier plan se sont réunis pour faire le point sur la résistance aux antimicrobiens, confirment ces conclusions.

Chaque année, les infections liées aux superbactéries résistantes aux antibiotiques tuent quelque 700 000 personnes dans le monde, dont 33 000 en Europe. Ces chiffres devraient augmenter de façon spectaculaire, mais « grâce à une utilisation appropriée et plus précoce de nouveaux antibiotiques, dont certains sont déjà sur le marché et d'autres pourraient être disponibles dans les prochains mois, nous pourrions réduire le nombre de décès d'un tiers, comme l'ont démontré plusieurs études cliniques pivots portant sur près d'un millier de patients atteints de pneumonie due à la bactérie Klebsiella », a commenté Matteo Bassetti, président de la SITA, la société italienne des traitements anti-infectieux.

Pourtant, ces nouvelles molécules ne se frayent pas un chemin jusqu'aux patients, comme le souligne la récente mise en garde de l'OMS : aujourd'hui plus que jamais, la résistance aux antimicrobiens est une menace mondiale qui appelle à trouver des solutions le plus vite possible. La baisse des investissements privés et le manque d'innovation dans les processus de développement de nouveaux antibiotiques vont saper les efforts déployés pour lutter contre les infections résistantes aux médicaments.

Il est impératif que les institutions, à différents niveaux, et l'industrie pharmaceutique s'associent pour redoubler d'efforts et contribuer par des investissements durables à la découverte et au développement de traitements innovants.

« Un certain nombre de ces nouvelles molécules ont déjà été approuvées par la Food Drug Administration et l'Agence européenne des médicaments. Il est clair que leur adoption dans la pratique clinique pose certains problèmes, bien qu'elles soient reconnues comme des 'armes qui sauvent des vies', car les nouveaux traitements contre le cancer sont, et devraient être intégrés dans les algorithmes thérapeutiques pour être utilisés correctement, de manière empirique, et le plus le tôt possible, afin de traiter les patients gravement malades chez lesquels un retard dans le démarrage du bon traitement aura des conséquences sur les taux de mortalité et les résultats cliniques », a déclaré Marin Kollef, professeur de médecine à la faculté de médecine de l'université de Washington.

« Les brillants progrès de la médecine moderne tels que les interventions chirurgicales, la médecine interne, l'immunopathologie, les greffes et les traitements du cancer permettent des interventions plus efficaces et plus subtiles qui sauvent un nombre considérable de vies, mais faute de nouveaux antibiotiques, les infections nosocomiales qui résistent à de nombreux médicaments menacent d'inverser le cours des miracles accomplis pendant les cinquante dernières années », a conclu Pierluigi Viale, vice-président de la SITA, la société italienne des traitements anti-infectieux.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les experts laissent entendre que les exigences réglementaires et les procédures d'accès au marché pour les nouveaux antibiotiques devraient s'inscrire dans celles mises en oeuvre pour les médicaments anticancéreux les plus récents et les plus innovants, en intégrant des schémas d'approbation plus simples et plus rapides.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1017025/Menarini_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 14:09 et diffusé par :