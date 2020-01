Plus de 10 millions de dollars versés aux producteurs de foin et de pâturages dans le cadre du Programme d'assurance récolte





LÉVIS, QC, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec versera prochainement plus de 10 millions de dollars à près de 1 940 producteurs de foin et de pâturages dans le cadre du Programme d'assurance récolte. Les régions les plus touchées sont les suivantes :

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec : 3,7 millions de dollars;

Montérégie : 2,8 millions de dollars;

Bas?Saint-Laurent : 2 millions de dollars.

Ce versement considère, notamment :

un ajustement de la valeur de remplacement pour tenir compte de l'augmentation significative du prix du foin en période de rareté;

les pertes occasionnées par les retards de croissance dus à un printemps tardif dans certaines régions.

Ce paiement porte à environ 44 millions de dollars le montant total versé à près de 3 430 producteurs de foin et de pâturages en 2019. Ainsi, au cours des deux dernières années, la protection d'assurance récolte foin et pâturages aura versé en indemnités près de 104 millions de dollars pour une contribution des producteurs de 8 millions de dollars.

Citation

« Il s'agit du second plus important versement d'indemnités depuis que cette protection existe, celui de 2018 étant le plus important à près de 60 millions de dollars. Lorsque des aléas climatiques se présentent, les programmes de La Financière agricole s'inscrivent à tous égards dans la volonté de maintenir la pérennité du secteur agricole D'ailleurs, La Financière agricole obtient le taux de participation le plus élevé en assurance récolte pour les fourrages au Canada. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le Programme d'assurance récolte couvre 5 320 producteurs de foin et de pâturages en 2019 et 304 millions de dollars de valeurs assurées.

304 millions de dollars de valeurs assurées. La protection d'assurance récolte pour le foin et les pâturages est une protection collective et non individuelle. L'évaluation des pertes se fait par zone de production comprenant plusieurs producteurs et non entreprise par entreprise.

Les pertes sont évaluées à partir de données météo captées par des stations météo automatisées. Les producteurs peuvent choisir leur station météo dans un rayon de 75 km. La grande majorité d'entre eux (95 %) décide de maintenir leur choix année après année.

La méthode d'évaluation des pertes a été mise en place en 2016, en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles (UPA).

La Financière agricole du Québec, c'est...

Une relation d'affaires avec près de 24 000 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 13 millions de dollars accordés à 509 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions :

Avec des valeurs assurées s'élevant à 3,87 milliards de dollars et le versement de 1,7 milliard de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques



Et un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,48 milliards de dollars

