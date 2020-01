Avis aux médias - Soyez des nôtres pour donner le coup d'envoi au Bal de Neige





Découvrez toutes sortes d'activités géniales à nos destinations officielles durant le lancement du 42e Bal de Neige, le 31 janvier

OTTAWA, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Le lancement du 42e Bal de Neige aura lieu vendredi. Soyez des nôtres, à l'une ou l'autre des destinations officielles du Bal de Neige, pour profiter de la féerie et des plaisirs de l'hiver.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Domaine des flocons, derrière la super glissade Chinook, parc Jacques-Cartier, 10 h (Gatineau)

Séance photo amusante avec les porte-parole officiels du Bal de Neige qui s'adonnent au tir à la corde. L'activité se tiendra entre les supers glissades Chinook et Iceberg.

Rue Sparks, entre les rues Elgin et Metcalfe, à midi (Ottawa)

Venez voir l'évolution des sculptures de glace dans le cadre de la Compétition internationale présentée par Tim Hortons. Les sculpteurs de renommée internationale commenceront leur oeuvre dès 8 h 30. Venez découvrir les formes qui commencent à émerger de la glace, tout en profitant de l'ambiance chaleureuse du Bal de Neige au centre-ville.

Rue Sparks, entre les rues O'Connor et Bank, 18 h (Ottawa)

Le concert donnant le coup d'envoi au Bal de Neige commence à 19 h. Il mettra en vedette Morgan Grace, Sarahmée, DJ NDN et Virginia to Vegas. Après le concert, vous pourrez profiter de la magie du parcours lumière et interactivité qui éclairera le ciel hivernal.

Des porte-parole de Patrimoine canadien seront sur place pour accorder des entrevues à chacune des activités mentionnées ci-dessus. Si vous souhaitez planifier une entrevue à n'importe quel autre endroit ou moment durant le Bal de Neige, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias.

