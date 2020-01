RouteOne annonce une expérience F et A intégrée au SGC Serti





OAKVILLE, ON, Jan. 30, 2020 /CNW/ - RouteOne et Serti sont fières d'annoncer leur intégration améliorée offrant aux concessionnaires Serti et RouteOne une expérience uniforme et intégrée à leur SGC et assurant une efficacité des flux de travail sans frais supplémentaires pour le concessionnaire. Les concessionnaires pourront maintenant remplir les demandes de crédit RouteOne, recevoir les décisions sur le crédit, et imprimer tous les documents de la transaction depuis leur plateforme Serti.

Serti et RouteOne bénéficient déjà d'un historique d'intégration de longue date, et ce, depuis 2006. Ces améliorations portent cette intégration au prochain niveau avec l'authentification unique et l'accès de page intelligent, dirigeant l'utilisateur exactement à la fonction à laquelle il souhaite accéder pour réaliser et optimiser le flux de travail du concessionnaire, économisant du temps et rehaussant l'efficacité en éliminant les doublons d'entrées de données. Les concessionnaires ont maintenant un seul point d'accès pour travailler sur une transaction.

Depuis le SGC Serti, les concessionnaires peuvent commencer leur transaction, entrer tous les renseignements sur le client et le véhicule, remplir la demande de crédit, recevoir les décisions sur le crédit, et imprimer tous les documents associés à la transaction, et ce, depuis une plateforme. Ce flux de travail simplifié est le premier à voir le jour sur le marché canadien, par l'entremise d'un SGC national, et est offert sans frais supplémentaires aux quelques 1 000 concessionnaires Serti.

« RouteOne s'engage à livrer aux concessionnaires une expérience ultime. De notre technologie à notre service à la clientèle, notre objectif est d'optimiser le processus de financement de véhicules pour tous les intervenants impliqués », déclare Anthony Goulbourne, Président de RouteOne Canada. « Cette intégration évoluée avec Serti propose aux concessionnaires le flux de travail le plus efficace et simple sur le marché canadien d'aujourd'hui. Nous sommes heureux de travailler si étroitement avec Serti, permettant de mettre cette technologie sur le marché. »

« Nous sommes également heureux d'avoir l'occasion de fournir cette intégration évoluée à nos concessionnaires. La vision d'affaires de RouteOne permet à tous ses clients d'être plus efficaces en simplifiant le processus de demande de crédit, comme nul autre sur le marché d'aujourd'hui, » déclare Louis Laporte, Président de Serti Information Solutions. « Nous continuerons à travailler étroitement avec RouteOne pour amener cette expérience encore plus loin, grâce aux commentaires de clients. Nous souhaitons également remercier RouteOne pour leur excellente coopération tout au long de la mise en oeuvre de ce projet, en plus de nous donner l'occasion d'effectuer une intégration de haut niveau avec leurs systèmes. »

Les concessionnaires intéressés par ce flux de travail intégré peuvent communiquer avec leur directeur de développement commercial RouteOne en composant 877 556-0003 ou en visitant https://www.routeone.com/ca/fr/salesteam.

À propos de RouteOne

RouteOne a été instaurée en 2002 par la Financière Ally, la société de crédit Ford Motor, la société de financement auto TD et les services financiers Toyota afin d'améliorer le processus F et A à l'intention des concessionnaires d'automobiles et de leurs clients. Rassemblant des milliers de concessionnaires et de sources de financement en Amérique du Nord en matière de financement de véhicules, la plateforme RouteOne propose une suite complète de solutions en finances et en assurances par l'entremise de plusieurs canaux : en magasin, en ligne, par mobile et par des solutions tierces. Sa gamme de produits comprend les ventes numériques au détail, les demandes de crédit, les contrats en ligne, les menus et les solutions en matière de conformité. En plus, RouteOne permet à chaque concessionnaire de choisir parmi une panoplie de fournisseurs informatiques reconnus grâce à son intégration ouverte avec plus de 200 SGC. De plus amples renseignements sont disponibles sur www.routeone.com.

À propos de Serti

SERTI Informatique inc. célèbre en 2020 son 45e anniversaire. À travers les années SERTI a su fournir un système de gestion de concessionnaire hautement technologique et d'une grande efficacité. La grande maturité et l'évolution constante et soutenue de la solution, ont contribué à la propulser dans le nuage pour la transformer en un logiciel-service (SaaS) puissant et convivial.

En exploitant les nouveautés technologiques à leur plein potentiel, SERTI offre des outils novateurs et des applications modernes et pratiques aux concessionnaires d'automobiles et de camions lourds, d'un océan à l'autre.

