Emplois d'été Canada 2020 : la période de candidature pour les employeurs débute





Dès d'aujourd'hui, les employeurs peuvent présenter une demande de financement pour embaucher un jeune Canadien cet été

GATINEAU, QC, le 30 janv. 2020 /CNW/ - L'investissement dans les jeunes est essentiel pour assurer la prospérité du Canada. L'obtention d'un emploi d'été de qualité est un excellent moyen d'aider les jeunes Canadiens à acquérir de précieuses compétences et une expérience en milieu de travail afin d'entreprendre une carrière enrichissante, tout en contribuant au développement de la main-d'oeuvre canadienne.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé le lancement de la période de candidature pour les employeurs pour le programme Emplois d'été Canada (EEC) 2020. À compter d'aujourd'hui, les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les employeurs du sector privé comptant jusqu'à 50 employés peuvent faire une demande de financement pour embaucher un jeune Canadien l'été prochain. La période de candidature est ouverte jusqu'au 24 février 2020.

EEC aide les employeurs à créer des emplois d'été de qualité et à offrir une précieuse expérience de travail aux jeunes de 15 à 30 ans. Le programme aide également les organisations à offrir des emplois de qualité aux jeunes pendant les mois d'été occupés.

« Les programmes comme Emplois d'été Canada donnent aux jeunes de partout au Canada la chance de développer leurs compétences et d'acquérir une expérience de travail précieuse grâce à des emplois de qualité. Ceci est avantageux pour les jeunes, les employeurs et les communautés partout au pays. Je me réjouis à l'idée d'une autre saison couronnée de succès, qui nous permettra d'aider à équiper nos jeunes leaders pour qu'ils participent à l'économie florissante d'aujourd'hui et de demain. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Chaque année, les priorités nationales pour EEC sont mises à jour en fonction de la diversité de la population canadienne et de l'évolution des besoins. Les priorités nationales d'EEC de cette année visent à soutenir :

les organismes qui fournissent des services ou qui prévoient offrir des emplois à des jeunes qui s'identifient comme membres de groupes sous­représentés ou qui doivent surmonter des obstacles supplémentaires pour entrer sur le marché du travail ou pour y demeurer;



les possibilités d'emploi offertes par des organismes qui fournissent des services aux personnes handicapées ou qui ont l'intention d'embaucher des jeunes en situation de handicap;



les possibilités d'emploi qui s'offrent aux jeunes dans les régions rurales, les collectivités éloignées ou les communautés de langue officielle en situation minoritaire;



les possibilités d'emploi offertes par des organismes qui se concentrent sur la protection et la préservation de l'environnement;



les possibilités d'emploi pour les jeunes dans de petites entreprises, considérant l'apport de ces dernières à la création d'emplois.

Les organismes sans but lucratif peuvent recevoir du financement allant jusqu'à 100 % du salaire horaire minimum de leur province ou de leur territoire et des charges sociales obligatoires de l'employeur. Les employeurs du secteur public et les petites entreprises comptant 50 employés ou moins peuvent recevoir du financement allant jusqu'à 50 % du salaire horaire minimum de leur province ou de leur territoire.

EEC est une initiative de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui a été récemment modernisée pour aider les jeunes, plus précisément ceux qui font face à des obstacles, à faire la transition vers le marché du travail.

