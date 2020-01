Rapport sur l'avenir des communications au Canada : des recommandations à la hauteur des défis





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des communications (FNC) accueille favorablement le rapport déposé par le Groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications. Ce rapport souligne l'urgence d'agir afin d'assurer la pérennité de notre culture et propose des solutions qui méritent d'être étudiées avec rigueur.

« Il n'est pas surprenant que le rapport soit aussi volumineux et s'appuie sur près d'une centaine de recommandations puisque c'est l'ensemble de l'infrastructure de réglementation et de soutien aux industries culturelles et médiatiques qui doit être revue afin de l'adapter aux réalités actuelles. Les défis sont énormes et il est clair qu'il faudra implanter plus d'une seule mesure pour redresser la situation. C'est un travail colossal qui attend le gouvernement et la FNC fera les représentations nécessaires dans l'importante révision réglementaire qui s'annonce. Toutefois, ce sera un travail de longue haleine et nous sommes d'avis que des mesures d'urgence doivent aussi être adoptées rapidement afin d'aider le milieu. Il y a urgence en ce sens et nous invitons le gouvernement fédéral à en faire une priorité, notamment en donnant rapidement les pleins pouvoirs au CRTC afin qu'il puisse agir sur les plateformes numériques », affirme Pascale St-Onge, présidente de la FNC.

La fédération remarque toutefois que le rapport ne formule aucune recommandation quant au rôle que devraient jouer les fournisseurs d'accès internet dans le financement des contenus audiovisuels et alphanumériques. À notre avis, ces derniers devraient contribuer au même titre que les autres joueurs qui sont identifiés dans le rapport étant donné la hauteur des profits qu'ils engrangent grâce à la disponibilité de ces contenus.

« Je tiens à saluer le travail du comité d'experts. Ils avaient un vaste mandat et nous considérons qu'ils ont accompli un excellent travail. Leur rapport est un outil inestimable, tant pour les élu-es que pour les organisations et la population. Il nous permettra collectivement d'avoir des discussions et des réflexions éclairées. Nous prendrons la pleine mesure de leurs propositions au cours des prochains jours, notamment en ce qui concerne les avenues proposées dans le cas de Radio-Canada. Les propositions sont intéressantes mais soulèvent plusieurs inquiétudes quant à la hauteur et la provenance du financement de la société d'État, surtout si l'on compte lui retirer la possibilité de tirer des revenus publicitaires. Sans revenus autonomes, en plus de devoir compter sur un financement public pluriannuel, stable et indexé annuellement, celui-ci devra être augmenté afin de combler la perte des revenus autonomes de publicité sans quoi le vaste mandat de Radio-Canada sera difficilement maintenu », conclut Pascale St-Onge.

SOURCE Fédération nationale des communications (FNC-CSN)

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 12:29 et diffusé par :