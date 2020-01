Paula Volent et Sandy Rattray ont été nommés au Conseil d'administration de MSCI Inc.





MSCI Inc. (NYSE: MSCI), prestataire de premier plan d'outils et de services critiques d'aide à la décision destinés à la communauté mondiale des investissements, a annoncé aujourd'hui que Paula Volent et Sandy C. Rattray ont été nommés à son Conseil d'administration ("le Conseil") en qualité de directeurs indépendants. Ces nominations, qui prendront effet le 26 février 2020, portent le nombre de directeurs siégeant au Conseil à douze, contre dix jusque-là.

"Alors que nous poursuivons notre mission qui consiste à permettre aux investisseurs de construire de meilleurs portefeuilles pour un monde meilleur, nous sommes terriblement enthousiastes d'accueillir au sein de notre Conseil d'administration Paula et Sandy, possédant tous deux une vaste expérience de l'industrie des investissements. Leur expérience et expertise mondiales dans plusieurs catégories d'actifs et tendances émergentes de l'industrie, dont l'innovation technologique, va permettre de renforcer davantage la gamme étendue de talents de notre Conseil d'administration," a déclaré Henry A. Fernandez, président directeur général de MSCI.

"Paula connaît bien les investissements des catégories multi-actifs et la répartition des actifs, comme en témoignent ses excellents antécédents en matière de gestion de fonds de dotation sophistiqués. Elle va nous aider à continuer à bâtir notre stratégie de propriétaire d'actifs. Grâce à sa longue carrière dans le domaine de la gestion d'actifs et à son expertise de la négociation des dérivés et des indices de variabilité, Sandy sera en mesure de fournir des aperçus des nombreux cas d'utilisation des indices et de l'importance de la gestion des risques à nos clients. Je suis convaincu que ces deux nouveaux membres nous apporteront des perspectives diverses et précieuses, alors que nous mettons en oeuvre notre stratégie et stimulons la création de valeur à long terme pour nos actionnaires," a ajouté M. Fernandez.

Paula Volent. Mme Volent est actuellement vice-présidente principale des Investissements et Chef des placements au Bowdoin College, un poste qu'elle occupe depuis 2006. Auparavant, de 2002 à 2006, elle a occupé le poste de vice-présidente des Investissements au Bowdoin College, et, de 2000 à 2002, de trésorière adjointe dans le même établissement. Avant de rejoindre le Bowdoin College en 2000, Mme Volent occupait le poste d'associée principale au Bureau des Investissements de l'Université de Yale; avant de se concentrer sur la gestion des fonds de dotation, elle a travaillé comme restauratrice de papier. Titulaire d'une Maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Yale School of Management, d'une Maîtrise ès Arts de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de New York, et d'un Baccalauréat ès Arts de l'Université du New Hampshire.

Sandy C. Rattray. M. Rattray est actuellement directeur des investissements chez Man Group plc, un poste qu'il occupe depuis 2017. Auparavant, de 2013 à 2017, il a occupé le poste de chef de la direction chez Man AHL et, de 2010 à 2013, de directeur des investissements chez Man Systematic Strategies. Avant cela, il a occupé plusieurs autres postes de haute direction chez Man Group. Avant de rejoindre GLG Partners, société ensuite acquise par Man Group en 2007, il a travaillé pendant 15 années chez Goldman Sachs, où il a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur général et responsable de la stratégie fondamentale du Groupe. M. Rattray est également membre du Conseil consultatif de MSCI. Il est titulaire d'une Maîtrise en Sciences naturelles et Economie de l'Université de Cambridge et d'une Licence Spéciale de l'Université Libre de Bruxelles.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision indispensables à la communauté mondiale des investisseurs. Riches de plus de 45 ans d'expérience en matière de recherche, de données et de technologie, nous fondons de meilleures décisions d'investissement en permettant aux clients de comprendre et d'analyser les principaux facteurs de risque et de rendement et de construire en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de premier plan, améliorées par la recherche, que les clients utilisent pour mieux comprendre et accroître la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.msci.com. MSCI#IR

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient être à l'origine d'une différence significative entre les résultats, niveaux d'activité, performances ou aboutissements réels et les résultats, niveaux d'activité, performances ou aboutissements futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer », ou de la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car elles comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui sont, dans certains cas, indépendants de la volonté de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d'activité, performances ou aboutissements réels.

D'autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d'activité, performances ou aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du rapport annuel de MSCI pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés ou fournis à la SEC. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI à l'égard d'événements futurs et est assujettie à ces opinions ainsi qu'à d'autres risques, incertitudes et hypothèses en relation avec les activités, les résultats d'exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

