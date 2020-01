Sanofi Canada nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour 2020 : un troisième honneur semblable en six mois





LAVAL, QC, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada est très fière de figurer une fois de plus parmi les meilleurs employeurs de la région de Montréal pour 2020.

«?Ce nouveau titre prouve de nouveau l'excellence du travail de notre équipe et l'engagement dont elle fait preuve chaque jour, et dépasse de loin le cadre de nos activités à Montréal, déclare Michael Mullette, président-directeur général de Sanofi Canada. En raison de notre approche intégrée, cette reconnaissance vise tout notre personnel au Canada. Tout comme pour le travail centré sur les patients que nous effectuons, il faut avoir une équipe solide pour maintenir un environnement de travail solidaire et motivant. Obtenir un tel titre une fois de plus représente une réussite dont chaque membre de l'équipe de Sanofi Canada peut se réjouir.?»

C'est la troisième fois en six mois que Sanofi Canada obtient une telle récompense. Elle a en effet obtenu en septembre 2019 une certification de parité de niveau Or, qui souligne son engagement continu à l'égard de l'inclusion et de la diversité au travail, et était la première société biopharmaceutique mondiale oeuvrant au Canada à recevoir cet honneur. En novembre 2019, l'entreprise a ensuite été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2020 en raison, notamment, du milieu de travail remarquable qu'elle offre aux employés partout au pays.

«?Nous nous efforçons de créer un milieu de travail positif pour tous nos employés, et ces reconnaissances confirment que notre travail porte ses fruits, affirme Marie-Pierre Lalande, responsable des ressources humaines à Sanofi Canada. Offrir à nos employés le meilleur environnement possible assorti de possibilités d'apprentissage, d'horaires souples et de programmes de reconnaissance interne n'est pas une fin en soi. Nous continuerons de nous mettre au défi d'en faire davantage et cet honneur nous incitera à aller encore plus loin.?»

Sanofi Canada, dont le siège social au Canada se trouve à Laval et qui possède un centre de distribution à Kirkland, maintient une bonne empreinte dans la région de Montréal. Les activités que mène l'entreprise à Montréal constituent un élément complémentaire important de Sanofi Pasteur, son installation de recherche et de production de vaccins de calibre mondial à Toronto, en Ontario, et de Sanofi Genzyme, sa division de soins spécialisés à Mississauga, également en Ontario. Dans l'ensemble, la société emploie directement près de 2?000 personnes d'un océan à l'autre, en plus d'investir près de 130 millions de dollars chaque année dans la recherche et le développement au Canada et de créer des emplois, des affaires et des possibilités partout au pays.

À propos des meilleurs employeurs de Montréal

Le concours annuel des meilleurs employeurs de Montréal est organisé depuis 15 ans par l'équipe de Canada's Top 100 Employers, afin de rendre hommage aux employeurs de la région de Montréal qui tiennent un rôle de chef de file dans leur secteur grâce au milieu de travail exceptionnel qu'ils offrent. Les employeurs sont évalués selon huit critères, qui n'ont pas changé depuis le début : (1) espace de travail physique?; (2) ambiance de travail et activités sociales?; (3) avantages sociaux, financiers et familiaux?; (4) vacances et congés?; (5) communication avec les employés?; (6) gestion du rendement?; (7) formation et perfectionnement des compétences?; et (8) engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres entreprises dans leur domaine afin de déterminer lequel offre les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

À propos de Sanofi - www.sanofi.ca

La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Les entités Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars dans la recherche et le développement au Canada, créant ainsi des emplois, de l'activité économique et des perspectives dans tout le pays.

Suivez Sanofi Canada sur Twitter @SanofiCanada et sur YouTube.

Sanofi, donner toute sa force à la vie.

