Counterpoint Research: marché mondial des smartphones - Apple s'est hissé à la première place au T4 2019 et Huawei dépasse Apple pour devenir la deuxième marque sur l'année calendrier 2019





Le marché mondial des smartphones a reculé de 1% sur douze mois durant l'année calendrier 2019, selon la dernière étude Market Monitor service réalisée par Counterpoint. C'est la première fois que le marché des smartphones recule pendant deux années consécutives. Toutefois, ce déclin a été moins prononcé qu'en 2018 (4% sur douze mois). Le marché des smartphones a en fait augmenté de 3% sur douze mois durant le T4 2019, indiquant des signes d'une récupération attendue en 2020.

2019 a été l'année de deux innovations, la 5G et les écrans pliables, mais aussi d'une certaine incertitude commerciale et politique. Interrogé quant aux tendances du marché mondial, Tarun Pathak, directeur associé chez Counterpoint Research, déclare: "Nous avons constaté des tensions croissantes dans divers pays, qui ont eu un impact sur le marché des smartphones. Par exemple, la pression américaine sur Huawei, et des tensions entre le Japon et la Corée qui ont débouché sur des incertitudes sur le marché de la mémoire. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, et de nombreuses sociétés ont donc dû repenser leurs stratégies et réduire leur dépendance vis-à-vis de marchés uniques. 2020 verra probablement des efforts pour mieux diversifier les investissements dans diverses régions afin d'atténuer les risques. L'actuel foyer de coronavirus en Chine est la dernière problématique en date menaçant les chaînes d'approvisionnement."

Malgré les sanctions, Huawei a dépassé Apple pour devenir la deuxième marque en 2019 grâce à une approche agressive de Huawei sur le marché chinois, où le fabricant a atteint pratiquement 40% de parts de marché. Toutefois, durant ce trimestre, et après deux ans d'attente, Apple s'est hissé à la première place du marché mondial des smartphones. Cette performance découle des résultats obtenus par l'iPhone 11, qui a dépassé les attentes de vente.

Nous avons également vu des marques de smartphone modifier leurs stratégies en 2019. Par exemple, Samsung a revisité sa série A, donnant ainsi une impulsion au segment intermédiaire. Apple a lancé son iPhone 11, doté de plusieurs caméras, à un prix inférieur à celui de son prédécesseur. La 5G a également donné l'opportunité aux fabricants de gagner en notoriété en lançant les tous premiers appareils "prêts pour la 5G" sur les marché ayant lancé des services 5G avant les autres. 2020 devrait être l'année charnière, avec des smartphones 5G qui devraient représenter environ 18% du volume total d'expéditions de smartphones en 2020, contre 1% en 2019.

