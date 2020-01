Projet de consigne élargie - Bon diagnostic, mais mauvais traitement





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tient tout d'abord à saluer la volonté gouvernementale de s'attaquer au problème que constitue l'enfouissement plutôt que le recyclage des contenants à usage unique. L'annonce d'aujourd'hui démontre la sensibilité de ce gouvernement aux vrais enjeux environnementaux qui touchent quotidiennement les Québécois.

Bien que le Conseil canadien du commerce de détail comprenne et partage les motivations environnementales sous-jacentes à la démarche gouvernementale, nous croyons toutefois qu'il est important d'apporter quelques bémols sur la consigne proposée aujourd'hui.

Pour le CCCD, l'élargissement de la consigne est comme un désaveu du système de collecte sélective, alors que le Conseil croit qu'il faille réparer le système actuel plutôt que construire un système parallèle. À de nombreuses reprises et lors de plusieurs consultations auprès du Gouvernement, que ce soit lors de consultations sur la consigne élargie ou encore sur la responsabilité élargie des producteurs, notre organisation a toujours insisté sur l'importance de ne pas intervenir à la pièce.

Par ailleurs, le projet de consigne élargie tel que présenter aujourd'hui par le ministre aura pour effet de retirer des matières faciles à traiter et à revendre du bac bleu. Les plastiques transparents (bouteille d'eau, contenant de jus, etc.) sont faciles à trier et à revendre. En retirant ces matières, le gouvernement crée de toutes pièces un déficit de revenu pour les centres de tri performants.

«?Alors que l'industrie du recyclage au Québec vit une des pires crises de son histoire, le gouvernement annonce que dorénavant ceux-ci seront privés des revenus associés au recyclage des contenants de boissons.?» A déclaré Marc Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail Québec.

Il est malheureux de constater que les évènements récents nous donnent raison sur l'importance de rendre la gestion des centres de tri plus rigoureuse. Rappelons que cet élément fait partie des recommandations présentées au ministre par le comité qu'il avait mandaté pour la modernisation de la collecte sélective, comité formé de groupes environnementalistes et d'Éco entreprises Québec, représentant des transformateurs, distributeurs et détaillants.

Ce comité recommandait, entre autres, d'augmenter la participation de l'industrie dans la gestion du système de collecte sélective. Il est clair que les membres du CCCD souhaitent faire plus en matière d'environnement et, en tant que principaux bailleurs de fonds du système, ceux-ci souhaitent aussi être plus impliqués dans sa gestion.

Impact visible et impact caché pour les consommateurs et l'industrie

Une évaluation rapide de l'augmentation d'un panier d'épicerie en raison de cette décision nous amène à une majoration de près de 10 $ par panier d'épicerie par semaine pour une famille de 4 personnes, dont seulement 5 $ seraient remboursables via la consigne. En effet, ce que le gouvernement ne dit pas, c'est que son projet prévoit un volet consigne et un volet écofrais pour chaque contenant à usage unique mis en marché au Québec.

«?Le montant de l'écofrais sera à être déterminé par les entreprises, permettant ainsi au gouvernement d'éviter d'avoir à annoncer ce matin le vrai prix de cette consigne pour les consommateurs.?» Allègue Marc Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail Québec.

Il faut aussi souligner que les consommateurs se verront dorénavant dans l'obligation de rapporter beaucoup plus de contenants, alourdissant ainsi les temps d'attente aux machines ou aux centres dépôt. Arrêtons-nous aussi un instant sur l'impact pour les fabricants et les distributeurs alimentaires.

À partir de la mise en place de la consigne élargie ceux-ci devront revoir entièrement leurs chaînes de fabrication, de distribution et d'entreposage pour s'assurer que les produits consignables ou non selon la province atterrissent dans le bon marché de vente. Évidemment, ces éléments impacteront la planification financière de ces entreprises, sans compter le coût des adaptations informatiques afin de gérer les transactions et la comptabilité.

En terminant, et afin de mitiger les impacts pour les Québécois, le Conseil canadien du commerce de détail, la voix la plus crédible en matière de commerce au Canada et au Québec, souhaite faire partie des discussions menant à l'implantation du projet de consigne élargie du ministre. Fort de ses 18?000 magasins membres au Québec qui emploient plus 350?000 Québécois quotidiennement, le CCCD représente autant les grandes chaines que les petits commerçants qui animent les centres-villes et les rues commerçantes du Québec.

