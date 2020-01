Groupe CSL figure au palmarès des meilleurs employeurs





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe CSL (« CSL ») est fière d'annoncer qu'elle s'est classée pour une deuxième année d'affilée au palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal.

L'entreprise montréalaise de transport maritime international s'est démarquée en tant qu'employeur avant-gardiste et progressiste, qui offre à ses employés non seulement un emploi et un généreux programme d'avantages sociaux, mais aussi une carrière et une occasion de progresser dans la compagnie.

« Si vous avez la motivation et la volonté d'avancer, nous vous donnerons tous les outils, tout l'accompagnement et tout le mentorat dont vous avez besoin pour arriver au sommet », a déclaré Stéphanie Aubourg, vice-présidente des Ressources humaines.

La communauté unie de CSL favorise aussi un bon moral et un engagement enthousiaste parmi les employés.

« CSL est une entreprise familiale, et notre culture et nos valeurs le reflètent, a indiqué Mme Aubourg. La sécurité et le bien-être de nos employés sont notre plus grande priorité - et chacun prend soin des autres. »

Le palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal est un concours annuel visant à consacrer des entreprises dans la région de Montréal qui se démarquent dans leur secteur en offrant un lieu de travail exceptionnel.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Il a son siège social à Montréal et compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

SOURCE Le Groupe CSL Inc.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 11:05 et diffusé par :