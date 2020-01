Bilan Célébration 2020 - Six nouveaux millionnaires et un nombre impressionnant de lots remis!





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les Québécois ont été chanceux à la loterie Célébration 2020 : pas moins de 103 gagnants ont remporté des lots variant de 5 000 $ à 1 000 000 $, totalisant près de 8,8 millions de dollars. Parmi ces chanceux, il y a six nouveaux millionnaires, dont une gagnante en direct à la télévision. Cette loterie incontournable a donc fait plusieurs heureux et a remis un nombre impressionnant de lots tant aux 41 finalistes du gala télévisé qu'aux détenteurs de billets à la maison. Il s'agit d'un début d'année exceptionnel avec autant de gagnants, ce qui coïncide avec les festivités du 50e anniversaire de Loto-Québec.

À ce jour, le gros lot de 5 000 000 $ n'a toujours pas été réclamé. Vérifiez vos billets, vous pourriez vous aussi être millionnaire!

Lots remportés par des détenteurs de billets à la maison Valeur des lots Type de lots Nombre de gagnants 1 000 000 $ Tirage 12 janvier 5 55 000 $ BMW X3 12 50 000 $ Portion instantanée 1 40 000 $ Audi A3 25 10 000 $ Portion instantanée 5 5 000 $ Voyage 14

Lots remis en direct à la télévision Valeur des lots Nombre de gagnants 1 000 000 $ 1 100 000 $ 2 75 000 $ (lot surprise) 1 50 000 $ 3 25 000 $ 6 20 000 $ (lot surprise) 1 10 000 $ 29

À propos de Célébration

Célébration, un classique depuis 31 ans, est une tradition du temps des fêtes. Cette loterie chouchou des Québécois se démarque par l'abondance de ses lots, dont le million remis en direct à la télévision, et par son gala, qui reçoit de grands artistes dans un décor grandiose. Depuis 1989, le gala Célébration a permis au public d'assister à des prestations de plus de 240 artistes de renom.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2019, Loto-Québec a versé 88 lots de 1?000?000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 23 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

