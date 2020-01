Avis aux médias - Funérailles de l'ancien président de la FTQ, Fernand Daoust





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les funérailles de l'ancien président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Fernand Daoust seront célébrées à l'église Saint-Albert-le-Grand située au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine demain vendredi 31 janvier, à compter de 11 heures.

Rappelons que Fernand Daoust est décédé le 22 janvier dernier à Montréal. Il a participé à la fondation de la FTQ en 1957 en plus d'occuper le poste de secrétaire général de 1969 à 1991 et de président de 1991 à 1993. La FTQ réitère ses plus sincères condoléances à toute sa famille, ses enfants Josée et Isabelle, et ses amis.

La dépouille de Fernand Daoust sera exposée au complexe funéraire Urgel Bourgie au 1255, avenue Beaumont, Mont-Royal, cet après-midi de 14 heures à 17 heures et de 19 heures à 21 heures. Et demain de 9 heures à 10 heures.

Plusieurs témoignages d'amis et d'anciens collègues de Fernand Daoust précéderont la cérémonie liturgique.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

