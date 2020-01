Skilling inaugure la première intégration du secteur, basée sur cTrader de Spotware, un système destiné aux traders professionnels.





Skilling, la plateforme de trading en ligne Forex et CFD, a annoncé la semaine dernière le lancement du premier système parfaitement intégré du secteur avec cTrader de Spotware, une fonctionnalité unique surnommée «Un compte. Deux plateformes.».

Grâce à cette fonctionnalité, Skilling peut offrir à ses clients des transactions transparentes sur deux plates-formes de trading différentes à partir d'un même compte Skilling sans qu'ils aient à financer deux portefeuilles différents ou à gérer deux comptes de trading séparément.

«En clair, nous voulions donner à nos clients la possibilité de choisir quelle plateforme de trading utiliser: notre Skilling Trader exclusive, ou cTrader, plus avancée et destinée à des clients plus avertis.. En effet, avec d'autres courtiers proposant plusieurs plates-formes, le client est confronté à un problème, à savoir la nécessité de financer séparément deux comptes de trading, de maintenir des marges saines sur deux comptes différents, outre le fait d'avoir deux ensembles d'activités de trading. Avec cette intégration unique, tout ce que l'on fait sur une plateforme de trading se reflète sur l'autre. Donc, si le client commence à trader de l'or sur Skilling Trader, il verra cette même position lorsqu'il utilisera notre plateforme cTrader. Et vice versa. Adieu les deux différentes marges libres, les deux portefeuilles de paiement et les deux comptes de trading. Avec Skilling, vous n'avez qu'un seul compte de trading et vous pouvez choisir la plateforme sur laquelle vous allez exécuter vos transactions», a expliqué André Lavold, PDG de Skilling Group.

Cette fonctionnalité fait suite à une série d'innovations que Skilling a récemment dévoilées, notamment le lancement de sa nouvelle application mobile au début de l'année.

«Nous avons une feuille de route 2020 passionnante en termes de développement de produits et d'activités, et l'équipe et moi-même sommes enthousiastes à l'idée de ce qui nous attend cette année», a ajouté M. Lavold.

À propos de Skilling

Skilling est une plateforme de trading en ligne qui propose le trading de forex et de CFD sur des instruments proposés par des marchés du monde entier. La Société a pour objectif de libérer le potentiel des marchés financiers mondiaux en rendant le trading simple et accessible à tous dans un environnement transparent et sécurisé. Le Forex et les CFD, y compris les cryptos, les indices, les actions et les matières premières, tous peuvent être échangés sur une plateforme de trading Skilling, conçue pour être simple, accessible et transparente.

Skilling Ltd est une société d'investissement agréée et réglementée par la Securities and Exchange Commission de Chypre (licence CIF nº 357/18).

Pour plus d'informations, visiter le site: www.skilling.com

73% des comptes d'investisseurs de détail CFD perdent de l'argent.

