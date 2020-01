Mikkel Vestergaard Frandsen passe le flambeau en tant que PDG de Vestergaard, laissant en héritage un impact qui a protégé des centaines de millions de personnes contre le paludisme, les maladies hydriques et la pénurie alimentaire





LAUSANNE, Suisse, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Mikkel Vestergaard Frandsen passe à un nouveau rôle en poursuivant d'autres opportunités dans l'entrepreneuriat humanitaire, après avoir passé 27 ans chez Vestergaard et 22 ans en tant que PDG.

Mikkel se concentrera sur ses activités en tant que PDG de Sceye, une entreprise spécialisée dans la science des matériaux qui construit des dirigeables stratosphériques. Dans la continuité du travail humanitaire qui a défini la carrière de Mikkel, les applications potentielles de Sceye couvrent la surveillance des effets du changement climatique, le suivi de la pêche illégale et du trafic d'êtres humains, ainsi que la fourniture de connectivité aux collectivités hors réseau.

Mikkel continuera de façonner l'avenir de Vestergaard grâce à son rôle au sein du conseil d'administration. Alison Hill, actuellement directrice générale, sera la nouvelle PDG de LifeStraw, qui devient une entreprise commerciale distincte. Les marques PermaNet et ZeroFly resteront sous le contrôle de Vestergaard, qui accueille Michael Joos en tant que PDG. Mikkel reste le PDG de la société mère Vestergaard Holding.

Sous la direction de Mikkel, les trois grandes marques de Vestergaard ont collectivement contribué à la prévention des maladies pour plus d'un milliard de personnes parmi les plus vulnérables au monde.

PermaNet : lorsque Vestergaard a lancé et déployé la première moustiquaire imprégnée d'insecticide longue durée au début de l'année 2000, plus d'un million de personnes, principalement des enfants, mouraient chaque année de cette maladie. L'introduction de nouveaux médicaments et de diagnostics rapides ont contribué à réduire ce chiffre à moins de 500?000 aujourd'hui, et les moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée (MILD), dont Vestergaard a été le pionnier, ont été reconnues comme le principal contributeur à la réduction de 50 % du paludisme entre 2000 et 2015 [Nature Microbiology]. Vestergaard est le plus grand producteur de MILD, avec une fabrication et une distribution de près d'un milliard de moustiquaires.

: il y a vingt ans, Vestergaard s'est associé au Carter Center afin de participer aux actions d'éradication du ver de Guinée. Plus de 38 millions de filtres à eau potable LifeStraw ont été distribués jusqu'à présent, réduisant de 3,5 millions de cas de ver de Guinée au milieu des années 1980 [Carter Center] à seulement 28 cas signalés en 2018 [OMS]. Anéanti en Asie et au Moyen-Orient [Carter Center], le ver de Guinée pourrait devenir seulement la deuxième maladie de l'histoire à être éradiquée depuis l'éradication de la variole il y a près de 50 ans. Elle pourrait aussi devenir la première maladie à être éradiquée sans l'utilisation d'un vaccin. ZeroFly : les sacs de stockage alimentaire traités à l'insecticide ont permis de stocker 550?000 tonnes de céréales à l'abri des parasites, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et protégeant les précieuses récoltes. Les agriculteurs ont utilisé le tissu de Vestergaard traité à l'insecticide pour protéger leurs animaux des mouches. Ce même tissu, associé au déploiement de plus d'un million de pièges à mouches tsé-tsé, a contribué à réduire le nombre de personnes affectées par la maladie du sommeil africaine, qui est propagée par la mouche tsé-tsé.

«?Je suis extrêmement fier des réalisations de l'équipe de Vestergaard?», a déclaré Mikkel Vestergaard Frandsen. «?C'est une équipe animée par le désir d'apporter des changements positifs dans le monde, et qui a travaillé dur pour y parvenir. Notre mission, notre vision et nos valeurs sont ancrées dans l'ensemble de l'entreprise, c'est pourquoi chaque unité fonctionnelle est capable d'ouvrir la voie en créant un impact humanitaire significatif.?»

«?Je suis ravi d'accueillir la prochaine génération de dirigeants des affaires quotidiennes. Alison Hill et Michael Joos sont des dirigeants talentueux qui apporteront l'intelligence, la motivation et la passion nécessaires à la croissance future de nos marques renommées. Je suis très heureux de voir LifeStraw, PermaNet et ZeroFly continuer à faire progresser le monde vers l'éradication des maladies et l'amélioration de la santé et de la nutrition. Et je suis également très heureux de prendre les commandes d'une entreprise technologique innovante qui a le potentiel d'avoir un impact humanitaire et environnemental positif énorme dans le monde entier.?»

Lorsque Mikkel a commencé à travailler dans l'entreprise familiale au début des années 1990, Vestergaard était une petite entreprise de couture au Danemark. Aujourd'hui, sous la direction de Mikkel, la société est devenue l'une des entreprises humanitaires privées les plus prospères et les plus influentes au monde. Vestergaard estime que l'impact humanitaire n'est pas un coût pour l'entreprise, mais un moteur de revenus, et qu'il peut être mesuré à la fois en termes de résultats et dans son travail visant à établir une référence en tant qu'entreprise à impact positif.

