La Fiducie du patrimoine ontarien annonce l'attribution du prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation





TORONTO, le 30 janv. 2020 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien a le plaisir d'annoncer la création d'un nouveau prix destiné à reconnaître l'excellence en matière de conservation du patrimoine en Ontario : le prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation.

Ce nouveau prix, qui fait partie du programme des Prix lieutenant-gouverneur pour realizations en matière de conservation du patrimoine ontarien, est nommé en l'honneur de l'ancien président de la Fiducie de 2010 à 2017, le professeur Thomas Symons. Le dévouement du professeur Symons envers la protection et la promotion du patrimoine de l'Ontario tout au long de sa carrière a eu un impact important en Ontario et dans tout le Canada.

Le prix Thomas Symons récompensera les personnes qui ont apporté une contribution déterminante à la conservation du patrimoine tout au long de leur carrière professionnelle. Le large éventail d'activités liées au patrimoine comprendrait le patrimoine culturel et naturel, le patrimoine culturel immatériel, la durabilité et la biodiversité. Les travaux des récipiendaires doivent faire preuve de leadership, d'engagement et de créativité; avoir un impact positif et important dans leur domaine au sein de la province; mettre de l'avant de bonnes pratiques de conservation. Les candidats admissibles doivent résider en Ontario et avoir passé leur carrière dans le domaine de la conservation.

«?L'ensemble des travaux du professeur Symons a changé le paysage de la conservation en Ontario, a déclaré Harvey McCue, président du conseil d'administration de la Fiducie. Le Fiducie est fière d'honorer ses réalisations et, en donnant ce nom à ce prix annuel, d'inspirer l'important travail des autres à venir?».

«?Je suis touché et ravi de l'action de la Fiducie du patrimoine ontarien qui a créé ce prix?» a déclaré le professeur Symons. Je suis honoré d'être associé à des personnes qui ont rendu dans leur vie professionnelle un service aussi profond à la conservation du patrimoine?».

Le prix inaugural sera remis lors de la cérémonie de remise des prix du lieutenant-gouverneur de l'Ontario pendant la semaine du patrimoine en février 2020 et sera ensuite décerné chaque année. Les nominations pour les programmes de reconnaissance de la Fiducie pour 2020, y compris ce prix, s'ouvriront au printemps et se termineront le 30 septembre 2020.

À propos de Thomas Symons

Thomas H.B. Symons, C.C., O.Ont. FRSC, LL.D., D.U., D.Litt., D.Cn.L., FRGS, KSS, a été président de la Fiducie du patrimoine ontarien de 2010 à 2017. Tout au long de sa carrière, le professeur Symons a laissé une marque indélébile sur l'histoire, l'enseignement supérieur et la préservation du patrimoine en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Éducateur réputé de l'Université de Toronto, le professeur Symons a été le président fondateur de l'Université Trent, qui a ouvert ses portes en 1964. Sous sa direction, Trent a créé le premier programme d'études autochtones du pays, suivi d'un programme d'études canadiennes, faisant de l'université un leader dans la recherche interdisciplinaire. Le professeur Symons a présidé de nombreux conseils et commissions s'occupant de questions intellectuelles, culturelles et historiques, ainsi que de relations universitaires et culturelles internationales, ou en a été membre. Il a été président de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, de la Commission des études canadiennes, du Conseil national de la statistique et de l'Association des universités du Commonwealth. Il a également été président de la Commission des droits de la personne de l'Ontario de 1975 à 1978 et a été le fer de lance de révisions majeures du Code des droits de la personne de la province. Il est compagnon de l'Ordre du Canada et, en 2002, il a également reçu l'Ordre de l'Ontario. Il possède une véritable passion pour l'érudition et le patrimoine de l'Ontario, et il a eu un impact énorme sur la Fiducie du patrimoine ontarien grâce à son érudition, son bénévolat et ses conseils.

Faits en bref

La Fiducie du patrimoine ontarien administre des programmes de reconnaissance de l'excellence en matière de patrimoine, notamment les Prix du lieutenant-gouverneur pour le patrimoine ontarien et les Prix des jeunes leaders du patrimoine, qui ont récompensé 4 891 personnes depuis 2000.

Auparavant, le travail professionnel des individus au cours de leur carrière n'était pas admissible aux programmes de reconnaissance de la Fiducie. Ce nouveau prix comble une lacune dans le Programme des prix de la Fiducie et dans le secteur plus large du patrimoine en Ontario .

En savoir plus

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est une agence relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

