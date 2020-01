Vulcan Value Partners annonce des changements dans son équipe de recherche





BIRMINGHAM, Alabama, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Vulcan Value Partners est heureuse d'annoncer plusieurs changements dans son équipe de recherche qui renforceront la durabilité à long terme de la société. Les analystes en chef McGavock Dunbar, Hampton McFadden, Stephen Simmons et Jim Falbe ont été désignés en tant que gestionnaires de portefeuille pour toutes les stratégies Vulcan. Aux côtés de C.T. Fitzpatrick, les gestionnaires de portefeuille continueront d'intervenir en qualité d'analystes de titres et de gérer collectivement tous les portefeuilles de Vulcan. Leur nomination en tant que gestionnaires de portefeuille traduit comme il se doit leurs rôles actuels et la structure de l'équipe de recherche de Vulcan.

Vulcan Value Partners est également heureuse d'annoncer que Colin Casey et Andrew Loftin ont été promus aux fonctions d'analystes de titres après avoir été des analystes adjoints. Colin et Andrew ont rejoint Vulcan en 2017 dans le cadre du programme d'analystes adjoints, et leurs contributions ont sensiblement amélioré la productivité de l'équipe de recherche.

Enfin, Vulcan Value Partners est heureuse d'annoncer la désignation de McGavock Dunbar au poste de directeur de la recherche. McGavock a occupé les fonctions d'analyste des titres chez Vulcan depuis 2010. Ses nouvelles fonctions sont une reconnaissance officielle du rôle qu'il a concrètement exercé pendant de nombreuses années. Les responsabilités de McGavock en tant qu'analyste de titres et de gestionnaire de portefeuille resteront inchangées. En outre, il sera chargé de l'administration du service de la recherche, des échanges et du programme des analystes adjoints.

« Mac a rejoint Vulcan Value Partners il y a dix ans. C'est un analyste et un gestionnaire de portefeuille hors pair. Grâce à sa propre initiative, il nous a permis de devenir mieux organisés, et il a joué un rôle majeur en nous aidant à renforcer tant la qualité que la quantité de notre travail. Notre productivité en termes de recherche n'a jamais été aussi élevée, et Mac en est la cause principale », explique C.T. Fitzpatrick, directeur des investissements et PDG de Vulcan.

« Je suis reconnaissant d'avoir été récompensé pour ce que j'ai apporté à l'équipe, et c'est un honneur de pouvoir continuer à servir nos partenaires et l'entreprise en cette capacité. Créer une organisation durable est une priorité pour Vulcan depuis de nombreuses années. La structure actuelle de notre équipe reflète les progrès importants que nous avons accomplis », explique McGavock Dunbar, directeur de la recherche.

À propos de Vulcan Value Partners

Vulcan Value Partners a été créée en 2007 par C.T. Fitzpatrick, et elle a son siège à Birmingham (Alabama). Au 31 décembre 2019, la société gérait environ 15,3 milliards de dollars pour un éventail de clients rassemblant des dotations, des fondations, des plans de retraite et des gestionnaires de grande fortune, outre plusieurs fonds d'autre provenance. Toutes les cinq stratégies d'investissement de Vulcan Value Partners figure dans le 1 % de tête de ses pairs depuis sa création, au 31 décembre 2019. La firme est une société d'investissement axée sur la recherche et qui gère des capitaux propres selon des stratégies Large Cap Value et Small Cap Value (grandes capitalisations et petites capitalisations). Toutes les stratégies de Vulcan Value Partners sont gérées selon une philosophie unique d'investissement, axée sur l'achat de sociétés de haute qualité affichant une décote par rapport à leur valeur intrinsèque. Vulcan Value Partners est une firme conseillère en valeurs mobilières enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) aux termes de l'Investment Advisers Act de 1940 (loi sur les conseillers financiers).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.vulcanvaluepartners.com.

Divulgation d'informations

La stratégie Large Cap investit dans des sociétés ayant des capitalisations boursières plus grandes, tandis que la stratégie Small Cap s'adresse à des sociétés de capitalisation de marché plus petite. Une position commune aux deux stratégies est de 5 % de façon à ce qu'en théorie nos clients détiennent 20 noms diversifiés sur différentes industries. Il est très rare que suffisamment de sociétés soient suffisamment décotées pour garantir ce niveau de concentration, aussi la concentration variera-t-elle en fonction des rapports prix sur valeur. Les stratégies Focus et Focus Plus investissent dans des sociétés ayant de plus grandes capitalisations boursières. Ces stratégies concernent des portefeuilles très concentrés, contenant de façon typique de 7 à 14 titres.

Les performances passées ne constituent pas une garantie de résultats futurs, et il est possible que nous n'atteignions pas nos objectifs de rendement. Il ne doit pas être supposé que les recommandations faites pour le futur seront lucratives ou seront égales aux performances passées des stratégies ci-dessus. Il pourra se présenter des conjonctures de marché ou économiques qui affecteront nos performances, ou celles de nos références correspondantes. Vulcan achète des positions concentrées pour nos portefeuilles, moyennant 5 % dans nos portefeuilles modèles, ce qui rend nos performances plus volatiles que celles de nos indices de référence, et nos performances peuvent par conséquent s'écarter d'un indice, de façon négative ou positive. Notre priorité porte sur la valorisation à long terme du capital, et nos clients ainsi devraient envisager à l'horizon une durée d'au moins cinq années pour un placement avec Vulcan.

Note 1 : Vulcan Value Partners Large Cap, Focus et Focus Plus Composites contre le groupe de pairs d'eVestment US Large Cap Value Equity pour la période clôturée le 31 décembre 2019 depuis sa création, au 21 janvier 2020. Vulcan Value Partners Small Cap Composite contre le groupe de pairs d'eVestment US Small Cap Value Equity pour la période clôturée le 31 décembre 2019 depuis sa création, au 21 janvier 2020. Vulcan Value Partners All Cap Composite contre le groupe de pairs d'eVestment US All Cap Value Equity pour la période clôturée le 31 décembre 2019 depuis sa création, au 21 janvier 2020. Cette information est une information supplémentaire pour le Large Cap Composite, Focus Composite, Focus Plus Composite, Small Cap Composite et All Cap Composite.

