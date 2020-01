Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec alloue 238 500 $ à la Ville de Granby





GRANBY, QC, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 238 500 $ a été accordée à la Ville de Granby pour le projet de remplacement du système de lavage de surface des filtres 4 et 5 de son usine de production d'eau potable. Le projet prévoit le remplacement du système d'alimentation des gicleurs giratoires pour le lavage de surface des filtres de l'usine ainsi que le démantèlement de l'ancien système, jugé désuet.

Citations :

« Votre gouvernement est en action pour soutenir les municipalités dans la modernisation de leurs infrastructures et nos investissements en ce sens le démontrent bien. Nous travaillons avec les villes et les villages, dans toutes les régions Québec, pour créer des milieux de vie agréables et sécuritaires, ce qui se traduit, entre autres, par l'accès à une eau potable de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En renouvelant l'équipement de son usine de production d'eau potable, la Ville de Granby investit dans l'efficacité de ses infrastructures. L'offre de services et la gestion de l'eau seront ainsi consolidées pour assurer à toute la population la distribution d'une ressource indispensable au quotidien. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« L'aide financière du gouvernement du Québec va permettre à la Ville de Granby de réaliser des travaux de mise à niveau à son usine de traitement d'eau potable et de maintenir une eau potable de qualité. »

Robert Riel, maire suppléant de la Ville de Granby

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

