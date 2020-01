NAV CANADA lance des services de contrôle de la circulation aérienne à YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel





MIRABEL, Québec, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Étant donné la hausse constante du trafic aérien à YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel, NAV CANADA a entamé en 2018 une étude aéronautique afin d'évaluer les besoins de cette région en croissance.



La mission de NAV CANADA consiste à assurer la prestation sécuritaire, efficace et rentable de services de navigation aérienne dans l'ensemble du pays. La Société évalue régulièrement ses services afin de répondre à la demande changeante.

L'étude aéronautique de YMX portait entre autres sur le volume de trafic, sa répartition pendant la journée, ainsi que la configuration de l'aéroport et de l'espace aérien. À la lumière de cette évaluation, un service de contrôle d'aéroport sera désormais offert pendant les périodes de pointe de la journée à compter du 30 janvier 2020.

Citations

« En élargissant les services à YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel, nous nous assurons de répondre aux besoins des clients de l'aviation et de maintenir le plus niveau de sécurité possible dans le ciel », a déclaré Lyne Moreau, gestionnaire générale de la région d'information de vol de Montréal, NAV CANADA.

« YMX Aérocité internationale de Mirabel est devenue un parc aéronautique d'envergure et de réputation mondiale, entraînant une augmentation des mouvements aériens des divers partenaires qui y ont élu domicile. La réouverture de la tour de contrôle illustre tout le dynamisme et la vitalité de YMX et témoigne de son fort potentiel de développement, a souligné Stéphane Lapierre vice-président Exploitation et développement aérien d'ADM Aéroports de Montréal. Il s'agit d'une excellente nouvelle, qui met également la table pour le projet de pôle-aérologistique annoncé au printemps dernier visant l'amélioration et l'expansion des activités logistiques sur le site de YMX».

Faits en bref

Dès le 30 janvier 2020, NAV CANADA bonifie ses services à YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel afin d'offrir un service de contrôle d'aéroport à certaines heures de la journée : Le service de contrôle d'aéroport sera assuré 16 heures par jour, soit de 6 h à 22 h. Le service consultatif d'aéroport sera offert les 8 heures restantes, soit de 22 h à 6 h. Les services d'observations météorologiques continueront d'être offerts 24 heures par jour.

Selon une étude aéronautique de NAV CANADA, YMX a enregistré plus de 69?000 mouvements d'aéronefs en 2017 et plus de 75?000 mouvements en 2018.

Les pilotes doivent se préparer au type de service qui sera offert à l'atterrissage et au décollage, et s'assurer de bien comprendre leurs responsabilités. Les pilotes qui atterrissent ou décollent lorsque le service de contrôle d'aéroport est offert doivent s'assurer de suivre les instructions des contrôleurs de la circulation aérienne et toutes les procédures connexes. Ils doivent par ailleurs prendre des décisions sécuritaires et responsables au moment de se poser à l'aéroport ou d'en décoller, en s'appuyant sur l'information fournie par les spécialistes de l'information de vol.



??À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

