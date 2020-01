Hydro Ottawa prend soin de ses employés, ce qui lui vaut une place parmi les meilleurs employeurs





OTTAWA, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Pour la 12e année de suite, Hydro Ottawa figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale.

En veillant à ce que ses employés aient leur mot à dire, Hydro Ottawa transforme sa façon de travailler et de servir ses clients. Ayant à coeur de favoriser une culture d'innovation et d'amélioration continue, l'entreprise a mis l'accent en 2019 sur l'adoption d'avancées technologiques et l'aménagement d'un nouvel environnement de travail durable propice à la collaboration.

Faits en bref

Grâce à l'utilisation de technologies de pointe pour la gestion des pannes de courant dans la salle de commande d'Hydro Ottawa et sur le terrain, les employés de l'entreprise peuvent rebrancher rapidement à distance des milliers de clients. Ces nouvelles technologies leur permettent d'interagir avec l'équipement sur le terrain, notamment pour en recueillir des données.

Pour promouvoir la collaboration et l'innovation, Hydro Ottawa met à la disposition de ses employés les outils et les espaces de travail dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Chaque année, Hydro Ottawa investit dans la formation de son personnel, à raison de 40 heures par employé en moyenne. Ces formations portent sur les pratiques de travail sécuritaires pour les corps de métier, les compétences en affaires, la gestion et le perfectionnement en leadership.

Hydro Ottawa appuie ses employés aux étapes clés de leur vie. L'entreprise investit aussi dans leur famille grâce à des programmes comme la journée Invitons nos jeunes au travail et les bourses d'études postsecondaires pour la sécurité.

Hydro Ottawa favorise la santé et le bien-être de ses employés en leur offrant un régime d'assurance-maladie, des programmes de conditionnement physique et de mieux-être ainsi qu'un programme d'aide aux employés.

Citation

« Nos employés sont la clé de notre succès. Ils se passionnent pour notre ville et pour leur travail au service de nos clients. Nous investissons dans les technologies pour leur permettre de travailler plus efficacement et d'innover davantage. C'est pour nous une façon parmi d'autres de démontrer notre détermination à être un excellent employeur. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue à part entière par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, qui alimente en électricité plus de 335 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, qui possède un parc d'énergie verte dont la puissance installée se chiffre à plus de 128 mégawatts, soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 habitations; et Envari, entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services aidant les municipalités, les clients industriels et commerciaux et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie.

www.hydroottawa.com

