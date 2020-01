Appel à candidatures : Prix CJF-FJP pour la promotion de la culture de l'information





TORONTO, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Les organisations médiatiques qui font la promotion de la culture de l'information et de l'importance d'un journalisme de qualité peuvent maintenant présenter leur candidature pour le Prix FJC-Facebook Journalism Project pour la promotion de la culture de l'information. La date limite est le 21 février 2020.

La désinformation étant diffusée sur diverses plateformes et à partir de différentes sources, ce prix rend hommage aux efforts journalistiques qui encouragent la population canadienne à évaluer la qualité des nouvelles dans les communautés du pays.

Le prix, une initiative conjointe de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et du projet de journalisme Facebook, reconnaît également les meilleures pratiques qui sous-tendent le reportage factuel en tant que contribution essentielle à la démocratie canadienne. Le lauréat reçoit 10 000 dollars.

« Ce prix encourage le développement de projets journalistiques qui peuvent aider les citoyens à évaluer la fiabilité de l'information qu'ils consomment », déclare Susan Harada, présidente du jury et directrice intérimaire de l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton.

« Ce faisant, il reconnaît que le journalisme de qualité aujourd'hui ne se limite pas à raconter une histoire - il s'agit également de livrer le contexte afin que les publics puissent prendre des décisions éclairées la confiance qu'ils doivent accorder à ce qu'ils lisent, regardent ou écoutent ».

Le prix vise également à encourager de nouvelles initiatives et de nouveaux projets axés sur la connaissance de l'actualité.

« Donner aux gens la possibilité de décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent lire, croire et partager en leur fournissant plus de contexte et en faisant la promotion de la connaissance de l'actualité est une partie importante de la lutte contre la désinformation », déclare Kevin Chan, responsable des politiques publiques chez Facebook Canada. « Nous prenons ce travail au sérieux chez Facebook et nous sommes fiers de nous associer à la FJC pour une troisième année afin de reconnaître l'important travail effectué par les organisations médiatiques pour aider les Canadiennes et les Canadiens à mieux évaluer l'information qu'ils consomment en ligne ».

L'année dernière, le prix a été décerné à l'Agence Science-Presse, une organisation médiatique à but non lucratif basée à Montréal, pour son travail de huit semaines dans une école secondaire de Montréal où un journaliste en résidence a aidé les étudiants à explorer la désinformation dans le domaine scientifique, en particulier dans les médias sociaux.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

À propos du Facebook Journalism Project

L'objectif de ce projet est de créer des liens solides avec l'industrie de l'information en forgeant une communauté par le partage d'information et la formation des journalistes et des éditeurs du monde entier, et en travaillant avec des partenaires pour soutenir la création et la transmission d'information de qualité.

