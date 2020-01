Login VSI lance Login Enterprise 4.0





Login VSI, l'entreprise qui poursuit l'optimisation de l'expérience de l'utilisateur final, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Login Enterprise 4.0 (anciennement Login PI). Cette nouvelle version ajoute une fonction de test de charge d'application à sa plateforme de test d'application et de desktop en continu.

Login VSI accroît l'ampleur de ses capacités de test de gestion des changements grâce à sa nouvelle fonction de test de charge d'application. Login Enterprise 4.0 peut désormais être utilisé en phase de préproduction, quand les applications et les espaces de travail peuvent être soumis à des contraintes pour s'assurer que les changements planifiés d'infrastructure technologique ne perturberont ni la productivité ni l'expérience de l'utilisateur final. Cette fonction vient compléter les capacités existantes de test d'application et d'expérience de l'utilisateur final en continu dans les environnements de production, en signalant aux équipes opérationnelles la survenue de problèmes de disponibilité ou de performance.

« Les services informatiques des entreprises sont tenus de déployer des changements affectant leurs infrastructures de plus en plus fréquemment et rapidement. La modification de n'importe quelle composante de la pile technologique peut avoir des conséquences importantes sur les performances des applications. Les tests de charge dans le cadre du processus de gestion des changements sont par conséquent essentiels », a déclaré Eric-Jan van Leeuwen, PDG de Login VSI. « La performance des applications, c'est la performance de l'entreprise ! L'utilisation de Login Enterprise pour tester la charge des applications garantira une expérience optimale à l'utilisateur final et se traduira par des gains de temps et d'argent. »

Faisant appel à une nouvelle architecture moderne et aux capacités optimisées d'utilisateurs synthétiques, les entreprises pourront reproduire les mêmes interactions pour tester la charge des applications dans la phase de préproduction et pour les tests de disponibilité et de performance en continu dans les environnements de production.

En outre, la version 4.0 comprend une assistance pour les opérations de maintenance récurrentes ainsi qu'un enregistrement optimisé avec captures d'écran des applications défaillantes, pour un dépannage et une résolution plus rapides.

À propos de Login VSI

Login VSI est la seule solution du marché à garantir l'optimisation de l'expérience de l'utilisateur final dans les espaces de travail numériques. Nous y parvenons en recourant à des utilisateurs synthétiques qui testent et valident automatiquement l'impact des changements affectant les espaces de travail physiques, virtuels et basés sur le cloud, tout en préservant les performances des applications et des desktops. Login VSI met ses services à la disposition de 400 clients dans 50 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.loginvsi.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :