Le CN renforce son engagement envers la sécurité en équipant son parc de camions de CNTL de la solution de télémétrie d'ISAAC





Le dispositif améliore les comportements de conduite et réduit les manoeuvres brusques



MONTRÉAL, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d'annoncer que CNTL, sa filiale de transport routier, a choisi la solution de télémétrie d'ISAAC Instruments pour optimiser ses efforts en vue d'améliorer la sécurité routière de son parc de plus de 1 000 camions. Cette décision s'harmonise avec l'engagement de CNTL en matière de sécurité et fait la promotion de l'excellence de son programme et de son dossier dans ce domaine. Grâce à la livraison et l'installation des dispositifs dans l'ensemble des camions en moins de 30 jours, CNTL peut déjà bénéficier des avantages de la solution d'ISAAC. Cet investissement améliorera l'expérience des conducteurs et du personnel de bureau, en raison de la facilité d'utilisation des outils.

La solution de télémétrie automatisée d'ISAAC transforme des données complexes en indicateurs utiles. La technologie de communication mobile intégrée d'ISAAC permet une connectivité en temps réel entre les conducteurs et le personnel de bureau en vue d'optimiser les activités.

Avant d'opter pour la solution de télémétrie d'ISAAC, CNTL a fait appel à des fournisseurs de services télématiques pour évaluer les différentes options offertes sur le marché. Parmi les outils testés en profondeur sur le terrain, la solution d'ISAAC s'est démarquée pour sa fiabilité, sa convivialité et sa robustesse. Des améliorations importantes ont également été constatées dans le comportement de conduite au cours de la période d'essai. La rétroaction en temps réel sur la tablette dans la cabine incitait les conducteurs à réduire considérablement les manoeuvres brusques et la vitesse.

« La sécurité est une valeur fondamentale pour le CN et CNTL, et c'est ce qui nous a incités à choisir la solution d'ISAAC afin d'optimiser nos efforts de sécurité routière », a expliqué Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation. « Ce nouveau système aidera CNTL à générer des indicateurs de performance clés tout en assurant la sécurité sur les routes ».

« Nous sommes fiers de la confiance que nous témoigne CNTL, l'un des principaux parcs de camions au Canada », a déclaré Jacques DeLarochellière, président d'ISAAC Instruments. « Notre approche axée sur les conducteurs et l'engagement de CNTL en matière de sécurité se complètent parfaitement. Notre solution est conçue pour réduire les distractions au volant, et le coaching en temps réel aide les conducteurs à acquérir de bonnes pratiques de conduite. Cette approche permet non seulement d'améliorer la sécurité, mais aussi d'économiser du carburant ».

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

À propos d'ISAAC Instruments

ISAAC Instruments a pour mission de connecter les personnes et l'information en fournissant des solutions innovantes, clés en main, pour propulser la performance des flottes de transport. Sa solution de télémétrie automatisée transforme des données complexes en indicateurs simples. Grâce à un suivi en continu de la performance des chauffeurs et des camions, les entreprises de transport peuvent prendre des décisions éclairées. La technologie de communication mobile intégrée d'ISAAC offre une connectivité en temps réel entre les chauffeurs et l'entreprise afin d'optimiser les opérations et de maximiser les profits.

