Un avenir sous le signe de la prospérité économique : Annonce des « Meilleurs employeurs à Montréal » pour 2020





MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Enregistrant le taux de chômage le plus bas depuis des décennies, les employeurs montréalais se livrent une concurrence vigoureuse pour attirer les employés les plus talentueux. Grâce aux solides perspectives économiques de la ville et à sa qualité de vie attrayante, les employeurs de Montréal relèvent la barre en créant des milieux de travail progressistes grâce à des politiques de ressources humaines avant-gardistes. Voilà le message qui ressort du concours des Meilleurs employeurs à Montréal de cette année dont les lauréats ont été annoncés ce matin par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Montréal connaît actuellement une renaissance », déclare Anthony Meehan, éditeur à Mediacorp. « La ville possède depuis longtemps un mélange unique d'histoire, de culture et de cosmopolite qui en a fait un endroit attrayant où vivre pour les gens du monde entier. Mais aujourd'hui, elle offre aussi l'une des économies les plus fortes de toutes les villes du Canada et compte des employeurs de calibre mondial dans un large éventail de secteurs, de la finance et de la technologie aux universités et aux soins de santé. »

L'an dernier, la région de Montréal a connu l'un des taux de chômage les plus bas jamais enregistrés, les employeurs se faisant concurrence pour attirer les employés les plus talentueux. L'économie de la ville a également bénéficié d'une forte croissance démographique, notamment grâce à la présence de travailleurs temporaires et d'étudiants étrangers dans la ville, ainsi qu'à un important investissement public du gouvernement du Québec dans l'éducation, l'infrastructure et les nouvelles industries prometteuses.

« Il est également rassurant de voir les employeurs inscrits sur la liste de cette année qui ont pris de l'expansion avec la ville où ils ont débuté », ajoute Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. « Des entreprises comme Catelli Foods et Saputo, qui ont connu des débuts modestes à Montréal, sont devenues d'importants employeurs qui continuent d'investir dans leurs employés et de redonner à la collectivité. Aujourd'hui, ils sont accompagnés de nouveaux employeurs, surtout dans les secteurs de la technologie et de la finance, qui marquent de leur empreinte non seulement la ville, mais aussi les milieux de travail de calibre mondial qu'ils créent à Montréal. »

Le concours des Meilleurs employeurs à Montréal, qui en est maintenant à sa 15e édition, est une distinction spéciale visant à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués par les rédacteurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada en fonction des mêmes critères que le concours national : (1) le lieu de travail physique; (2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le perfectionnement; et (8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés à d'autres organismes du même domaine pour déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. Le concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans le Grand Montréal; les employeurs de toutes tailles peuvent présenter leur candidature, qu'ils oeuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, la société Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés joignant plus de 15 millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux. Mediacorp exploite également Eluta.ca, le moteur de recherche d'emploi le plus important au Canada, qui comprend des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et est maintenant consulté par des millions d'utilisateurs chaque année. La société Mediacorp organise également le Sommet des meilleurs employeurs, la conférence la plus importante au Canada pour les cadres supérieurs en ressources humaines. La conférence de cette année a eu lieu en novembre et a inclus une prestation spéciale de Coeur de Pirate, l'une des chanteuses les plus populaires du monde francophone.

La liste complète des Meilleurs employeurs à Montréal pour 2020 a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial publié dans le quotidien Montreal Gazette. Les raisons de ce choix, accompagnées de centaines d'histoires et de photos des meilleurs employeurs, ont été publiées par les rédacteurs aujourd'hui, et vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours.

